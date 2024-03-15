ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • 14:15
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Барса» встретится с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Махачев не видит фаворита в бою Оливейры и Царукяна

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бенэил Дариуш
    Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Ислам Махачев считает, что у его бывших соперников Чарльза Оливейры и Армана Царукяна равные шансы на успех в очном поединке.

    Чарльз Оливейра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чарльз Оливейра

    «Я бы сказал у них шансы 50 на 50. Я ранее побил их обоих. Они сейчас заряжены, чтобы получить реванш со мной. Это хороший поединок, и я бы посмотрел его»

    Противостояние Оливейры против Царукяна состоится на турнире UFC 300. Оба бойца ранее одолели одного и того же соперника перед очным боем, Чарльз и Арман нокаутировали в первом раунде Бенеила Дариуша.

    Царукян сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Оливейра является первым номером ростера.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лион» докажет свой уровень
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры