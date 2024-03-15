Махачев не видит фаворита в бою Оливейры и Царукяна

Чарльз Оливейра Фото: globallookpress.com
«Я бы сказал у них шансы 50 на 50. Я ранее побил их обоих. Они сейчас заряжены, чтобы получить реванш со мной. Это хороший поединок, и я бы посмотрел его»
Противостояние Оливейры против Царукяна состоится на турнире UFC 300. Оба бойца ранее одолели одного и того же соперника перед очным боем, Чарльз и Арман нокаутировали в первом раунде Бенеила Дариуша.
Царукян сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Оливейра является первым номером ростера.