Махачев не видит фаворита в бою Оливейры и Царукяна

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории считает , что у его бывших соперниковравные шансы на успех в очном поединке.

«Я бы сказал у них шансы 50 на 50. Я ранее побил их обоих. Они сейчас заряжены, чтобы получить реванш со мной. Это хороший поединок, и я бы посмотрел его»

Противостояние Оливейры против Царукяна состоится на турнире UFC 300. Оба бойца ранее одолели одного и того же соперника перед очным боем, Чарльз и Арман нокаутировали в первом раунде Бенеила Дариуша.

Царукян сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. Оливейра является первым номером ростера.