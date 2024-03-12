Уиттакер считает, что О’Мэлли победит Двалишвили

Топовый боец средней весовой категории UFC считает , что ухорошие шансы на победу в поединке против

«Я думаю, что Мераб и Шон — плохая пара. "Сахарок" грамотно подбирает дистанцию. Он очень креативный боец с невероятным арсеналом приемом. Шона будет отрабатывать на Мерабе прямые атаки, которые он провел против Веры после того, как нанес удар коленом в четвертом раунде. Если вы думаете, что О’Мэлли не сможет также грамотно держать Двалишвили на дистанции, то вы обманываете себя. Шон невероятный боец. Он уже нокаутировал Стерлинга, который был главным феноменом в этом дивизионе»

Шон О’Мэлли чемпион UFC в легчайшем весе. Мераб Двалишвили является первым номером рейтинга в этом дивизионе. Сейчас он идет на серии из десяти победу кряду.