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    Уиттакер считает, что О’Мэлли победит Двалишвили

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Марлон Вера Алджамейн Стерлинг Роберт Уиттакер
    Топовый боец средней весовой категории UFC Роберт Уиттакер считает, что у Шона О’Мэлли хорошие шансы на победу в поединке против Мераба Двалишвили.

    Шон О'Мэлли
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    Шон О'Мэлли

    «Я думаю, что Мераб и Шон — плохая пара. "Сахарок" грамотно подбирает дистанцию. Он очень креативный боец с невероятным арсеналом приемом. Шона будет отрабатывать на Мерабе прямые атаки, которые он провел против Веры после того, как нанес удар коленом в четвертом раунде. Если вы думаете, что О’Мэлли не сможет также грамотно держать Двалишвили на дистанции, то вы обманываете себя. Шон невероятный боец. Он уже нокаутировал Стерлинга, который был главным феноменом в этом дивизионе»

    Шон О’Мэлли чемпион UFC в легчайшем весе. Мераб Двалишвили является первым номером рейтинга в этом дивизионе. Сейчас он идет на серии из десяти победу кряду.

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