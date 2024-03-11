Бенавидес и Бивол получили вызов на бой от Зака Паркера

Бывший претендент на временный титул WBO во втором среднем весе заинтересован в поединках против непобежденных боксеров

«Я хочу драться с лучшими парнями. Я хочу поединков за титул чемпиона мира. Я должен пройти через такого рода бои, но я хочу сделать это с честью. Дэвид Бенавидес и Дмитрий Бивол — это те парни, которые мне интересны»

Паркер в своем предыдущем поединке одолел нокаутом Халида Грайдиа. В активе Зака 23 победы и одно поражение в карьере. Бивол и Бенавидес ранее никому не уступали.

Дмитрий — чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. Дэвиду сейчас принадлежит временный титул WBC во втором среднем весе.