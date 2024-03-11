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    Бенавидес и Бивол получили вызов на бой от Зака Паркера

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дэвид Бенавидес Дмитрий Бивол
    Бывший претендент на временный титул WBO во втором среднем весе Зак Паркер заинтересован в поединках против непобежденных боксеров Дэвида Бенавидеса и Дмитрия Бивола.

    Дмитрий Бивол
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    Дмитрий Бивол

    «Я хочу драться с лучшими парнями. Я хочу поединков за титул чемпиона мира. Я должен пройти через такого рода бои, но я хочу сделать это с честью. Дэвид Бенавидес и Дмитрий Бивол — это те парни, которые мне интересны»

    Паркер в своем предыдущем поединке одолел нокаутом Халида Грайдиа. В активе Зака 23 победы и одно поражение в карьере. Бивол и Бенавидес ранее никому не уступали.

    Дмитрий — чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Super. Дэвиду сейчас принадлежит временный титул WBC во втором среднем весе.

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