Марлон Вера: Стерлинг неудачник, он никому не нужен в UFC

Претендент на титул UFC в легчайшем весежестко отреагировал на то, чтораспространял слухи о его бойцовском лагере в преддверии 299-го номерного турнира.

«Алджо чертовски жаждет внимания. Он никогда не привлекал внимания в UFC, он здесь никому не нужен. Стерлинг стал чемпионом, он защищал пояс, но его освистали в бою с Сехудо. Алджо, люди ненавидят тебя... Теперь ты становишься блогером, потому что твоя бойцовская карьера не ладится и распространяешь слухи про меня. Лучше сосредоточься на своей жизни, неудачник»

Марлон Вера в главном бою на UFC 299 сразится за титул с Шоном О’Мэлли в легчайшей весовой категории. Алджамейн Стерлинг после потери пояса дебютирует на следующем номерном турнире в полулегком дивизионе против Кэлвина Каттара.