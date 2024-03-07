Марлон Вера: Стерлинг неудачник, он никому не нужен в UFC

Марлон Вера (слева) Фото: globallookpress.com
«Алджо чертовски жаждет внимания. Он никогда не привлекал внимания в UFC, он здесь никому не нужен. Стерлинг стал чемпионом, он защищал пояс, но его освистали в бою с Сехудо. Алджо, люди ненавидят тебя... Теперь ты становишься блогером, потому что твоя бойцовская карьера не ладится и распространяешь слухи про меня. Лучше сосредоточься на своей жизни, неудачник»
Марлон Вера в главном бою на UFC 299 сразится за титул с Шоном О’Мэлли в легчайшей весовой категории. Алджамейн Стерлинг после потери пояса дебютирует на следующем номерном турнире в полулегком дивизионе против Кэлвина Каттара.