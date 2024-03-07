ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиРеванш О’Мэлли и Веры, возвращение Порье и Петра Яна. Анонс карда UFC 299
    Все новости спорта

    Марлон Вера: Стерлинг неудачник, он никому не нужен в UFC

    Бои UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Марлон Вера Генри Сехудо
    Претендент на титул UFC в легчайшем весе Марлон Вера жестко отреагировал на то, что Алджамейн Стерлинг распространял слухи о его бойцовском лагере в преддверии 299-го номерного турнира.

    Марлон Вера (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марлон Вера (слева)

    «Алджо чертовски жаждет внимания. Он никогда не привлекал внимания в UFC, он здесь никому не нужен. Стерлинг стал чемпионом, он защищал пояс, но его освистали в бою с Сехудо. Алджо, люди ненавидят тебя... Теперь ты становишься блогером, потому что твоя бойцовская карьера не ладится и распространяешь слухи про меня. Лучше сосредоточься на своей жизни, неудачник»

    Марлон Вера в главном бою на UFC 299 сразится за титул с Шоном О’Мэлли в легчайшей весовой категории. Алджамейн Стерлинг после потери пояса дебютирует на следующем номерном турнире в полулегком дивизионе против Кэлвина Каттара.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
  • «Карабах» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» переиграть «Спарту»?
  • «Спарта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • СКА проведет еще одну продуктивную игру?
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.65
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Карабах — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спарта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рома — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Аякс — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бенфика — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры