Нганну: Мы обязательно подеремся с Джонсом, но не по правилам бокса

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Мы обязательно подеремся с Джонсом. Вряд ли это будет бой по боксу. Такой поединок никому не нужен. Но в ММА мы закончим нашу историю»
Нганну на данный момент является бойцом промоушена PFL и совмещает при этом боксерскую карьеру. В дебютном бою на ринге он уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри.
Следующий его поединок пройдет 9 марта по правилам бокса с Энтони Джошуа. Джон Джонс сейчас владеет титулом UFC в тяжелом весе. В очередном бою он подерется против Стипе Миочича.