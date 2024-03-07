Нганну: Мы обязательно подеремся с Джонсом, но не по правилам бокса

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе, ныне десятый номер рейтинга WBC в категории свыше 90,7 кг,, что его бой ссостоится.

«Мы обязательно подеремся с Джонсом. Вряд ли это будет бой по боксу. Такой поединок никому не нужен. Но в ММА мы закончим нашу историю»

Нганну на данный момент является бойцом промоушена PFL и совмещает при этом боксерскую карьеру. В дебютном бою на ринге он уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

Следующий его поединок пройдет 9 марта по правилам бокса с Энтони Джошуа. Джон Джонс сейчас владеет титулом UFC в тяжелом весе. В очередном бою он подерется против Стипе Миочича.