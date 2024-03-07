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    Нганну: Мы обязательно подеремся с Джонсом, но не по правилам бокса

    Бои ММА UFC PFL Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну Джон Джонс
    Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну, ныне десятый номер рейтинга WBC в категории свыше 90,7 кг, уверен, что его бой с Джоном Джонсом состоится.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Мы обязательно подеремся с Джонсом. Вряд ли это будет бой по боксу. Такой поединок никому не нужен. Но в ММА мы закончим нашу историю»

    Нганну на данный момент является бойцом промоушена PFL и совмещает при этом боксерскую карьеру. В дебютном бою на ринге он уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри.

    Следующий его поединок пройдет 9 марта по правилам бокса с Энтони Джошуа. Джон Джонс сейчас владеет титулом UFC в тяжелом весе. В очередном бою он подерется против Стипе Миочича.

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