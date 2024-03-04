Двалишвили призвал Малыхина отдать долг в 39 тысяч долларов

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионев соцсетях обратился к российскому тяжеловесуи призвал его отдать долг.

«Мы с тобой заключили спор на 50000 долларов еще 3 года назад. Настоящий мужчина должен отвечать за слова. Ты мне пока что заплатил только 11000 долларов. Я дал тебе много времени вернуть долг. Переведи мне 39 тысяч»

Анатолий Малыхин на последнем турнире ONE FC в главном событии вечера выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у Ренье де Риддера и стал первым в истории чемпионом в смешанных единоборствах в трех весовых категориях.

Всего в активе российского бойца 14 побед и не единого поражения в карьере. По окончании поединка с Ренье де Риддером Малыхин сообщил, что заработал за ту встречу сумму, в несколько раз превышающую 50 млн рублей.