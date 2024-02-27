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    Масвидаль уверен в досрочной победе Холлоуэя над Гейджи

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Хорхе Масвидаль Джастин Гейджи Дастин Порье
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль уверен, что Макс Холлоуэй сумеет одержать досрочную победу над Джастином Гейджи.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «Холлоуэй настоящий гладиатор. Один удар в голову может изменить все. Вспомните хотя бы бой Порье и Гейджи. Дастин выигрывал, но пропустил хай-кик. Тоже самое может случиться и здесь. Холлоуэй способен на все. Гейджи опасен, но я склоняюсь к победе Макса»

    Поединок Холлоуэя и Гейджи состоится на турнире UFC 300. Бой пройдет в легком весе, а на кону будет стоять символический пояс BMF, принадлежащий Джастину.

    Гейджи в последнем поединке нокаутировал во втором раунде в реванше Дастина Порье. Холлоуэй ранее финишировал «Корейского зомби».

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