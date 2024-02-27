Масвидаль уверен в досрочной победе Холлоуэя над Гейджи

Макс Холлоуэй Фото: globallookpress.com
«Холлоуэй настоящий гладиатор. Один удар в голову может изменить все. Вспомните хотя бы бой Порье и Гейджи. Дастин выигрывал, но пропустил хай-кик. Тоже самое может случиться и здесь. Холлоуэй способен на все. Гейджи опасен, но я склоняюсь к победе Макса»
Поединок Холлоуэя и Гейджи состоится на турнире UFC 300. Бой пройдет в легком весе, а на кону будет стоять символический пояс BMF, принадлежащий Джастину.
Гейджи в последнем поединке нокаутировал во втором раунде в реванше Дастина Порье. Холлоуэй ранее финишировал «Корейского зомби».