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    Джошуа о бое с Нганну: Это самый большой вызов в моей карьере

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри ММА UFC Франсис Нганну
    Британский профессиональный боксер Энтони Джошуа, бывший чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям, высказался о значении предстоящего поединка против Фрэнсиса Нганну.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «Я изучил манеру поведения Нганну и скажу, что у него много общего с Фьюри. Он провел зрелищный бой с Тайсоном. Предстоящий поединок с Фрэнсисом это никакое не шоу. Это самый большой вызов в моей карьере»

    Противостояние Нганну против Джошуа состоится 8 марта. «Эй-Джей» к этой встрече подходит после победы техническим нокаутом над Отто Валлиным.

    Фрэнсис ранее уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри. В недавнем прошлом «Хищник» был чемпионом UFC в тяжелом весе.

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