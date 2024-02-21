Джошуа о бое с Нганну: Это самый большой вызов в моей карьере

Британский профессиональный боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям, высказался о значении предстоящего поединка против

«Я изучил манеру поведения Нганну и скажу, что у него много общего с Фьюри. Он провел зрелищный бой с Тайсоном. Предстоящий поединок с Фрэнсисом это никакое не шоу. Это самый большой вызов в моей карьере»

Противостояние Нганну против Джошуа состоится 8 марта. «Эй-Джей» к этой встрече подходит после победы техническим нокаутом над Отто Валлиным.

Фрэнсис ранее уступил раздельным решением судей Тайсону Фьюри. В недавнем прошлом «Хищник» был чемпионом UFC в тяжелом весе.