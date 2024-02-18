Уиттакер победил Косту единогласным решением

В со-главном событии вечера на турнире UFC 298 состоялся поединок в среднем весе с участием двух бывших претендентов на титул

Бой продлился все 15 минут. Судьи единогласным решением отдали победу Уиттакеру. Таким образом, австралиец закрыл свое предыдущее досрочное поражение от Дрикуса Дю Плесси.

Роберт на данный момент занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. В его активе 25 выигранных поединков и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Пауло Коста в преддверии этого боя занимал шестую позицию в ростере дивизиона до 83,9 кг. У бразильца 14 побед и 3 поражения в карьере.