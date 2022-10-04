Стерлинг обвинил Диллашоу в употреблении допинга перед турниром UFC 280

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает
, что Ти Джей Диллашоу
употребляет запрещенные препараты перед их очным поединком.
Алджамейн СтерлингЧемпион UFC в легчайшем весеЯ думаю, что он по-прежнему сидит на запрещенных препаратах. Наверняка, Диллашоу нашел врача, который ставит ему микродозировки. Он всегда искал способ, чтобы получить какое-либо преимущество
В 2019 году Ти Джей Диллашоу был уличен в применении запрещенных веществ. В итоге американский боец был дисквалифицирован на 2 года.
Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу состоится 22 октября на турнире в Абу-Даби.