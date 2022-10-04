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    Стерлинг обвинил Диллашоу в употреблении допинга перед турниром UFC 280

    Бокс/ММА ММА UFC
    Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг считает, что Ти Джей Диллашоу употребляет запрещенные препараты перед их очным поединком.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

  • Алджамейн Стерлинг
  • Чемпион UFC в легчайшем весе
  • Я думаю, что он по-прежнему сидит на запрещенных препаратах. Наверняка, Диллашоу нашел врача, который ставит ему микродозировки. Он всегда искал способ, чтобы получить какое-либо преимущество

    • В 2019 году Ти Джей Диллашоу был уличен в применении запрещенных веществ. В итоге американский боец был дисквалифицирован на 2 года.

    Титульный поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу состоится 22 октября на турнире в Абу-Даби.

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