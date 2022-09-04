Роберт Уиттакер: «Я сильнейший средневес на планете. Все остальные слабее меня»

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем веседал очередной комментарий после поединка с

Роберт Уиттакер Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Я в очередной раз доказал, что являюсь лучшим средневесом на планете. Я продолжу сносить всех на пути к чемпионству. Остальные слабее меня. Я не по зубам даже нынешнему чемпиону. Я готов прогрессировать и становиться все сильнее

На прошедшем турнире UFC Paris Роберт Уиттакер единогласным решением судей одолел Марвина Веттори в рамках со главного события вечера.

Эта победа стала для австралийца 24-й к карьере при шести поражениях. На данный момент Роберт Уиттакер является первым номером рейтинга в среднем весе.