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    Роберт Уиттакер: «Я сильнейший средневес на планете. Все остальные слабее меня»

    Бокс/ММА ММА UFC
    Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Роберт Уиттакер дал очередной комментарий после поединка с Марвином Веттори.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

  • Роберт Уиттакер
  • Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе
  • Я в очередной раз доказал, что являюсь лучшим средневесом на планете. Я продолжу сносить всех на пути к чемпионству. Остальные слабее меня. Я не по зубам даже нынешнему чемпиону. Я готов прогрессировать и становиться все сильнее

    • На прошедшем турнире UFC Paris Роберт Уиттакер единогласным решением судей одолел Марвина Веттори в рамках со главного события вечера.

    Эта победа стала для австралийца 24-й к карьере при шести поражениях. На данный момент Роберт Уиттакер является первым номером рейтинга в среднем весе.

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