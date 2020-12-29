Бетербиев заболел коронавирусом

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянинзаявил, что заразился коронавирусом.

Его бой против немца Адама Дейнеса, запланированный на 30 января 2021 года, будет перенесен.

«Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего, будет перенесён на неопределённое время.

Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», — написал Бетербиев в Instagram.

Бетербиев владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе. На счету 35-летнего росссиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.

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