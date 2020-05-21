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    Бывший тренер Поветкина рассказал об увиденной бедности в лицах россиян

    Бокс Александр Поветкин
    Бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Александра Поветкина Тедди Атлас рассказал о впечатлениях от первого приезда в Россию.

    Тедди Атлас
    Тедди Атлас

    «Какие были мои первые мысли? Хочу домой. Но когда я там побыл немного, все было хорошо, ко мне отнеслись прекрасно. Мы проехали из Москвы несколько часов в маленький городок под названием Чехов.

    Это было как в изоляции. Я видел бедность, я видел ее на дорогах, видел ее на лицах людей. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что я нахожусь в компании людей, у которых есть деньги и власть в провинции.

    Там были ребята, которые контролировали эти места, менеджер Поветкина был одним из таких ребят. Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что после развала СССР такие городки погрузились в хаос. На какое-то время там наступили, как у нас, говорят, "рычащие 20-е".

    У них это называется лихие 90-е. Там, как и в свое время в Штатах, были люди, которые контролировали конкретные участки. Там были богатые и бедные, не было золотой середины. Там были бедные люди, которые пытались что-то продать, овощи, воду, что угодно.

    Было очень холодно и довольно депрессивно. И были богатые участки, где жили те, кто управлял всеми процессами. У них все было хорошо, но только у них. Но я же не гулять приехал, я приехал работать: отель — зал — отель. Никто по-английски особо не говорил, разве что Влад Хрюнов. Я выучил несколько блюд в меню и показывал на них. Объяснял Поветкину через переводчика, что он хорошо делает, а что не так хорошо, над чем надо работать, какой у меня план для него.

    Мне говорили, да это и так понятно было, что он — насквозь русский парень, влюбленный в родину. Таких и у нас в Америке есть сколько угодно, которые никуда из своей страны не хотят выезжать, предпочитают находиться только в своем родном городке, деревне. Вот Александр — такой человек.

    Он всем сказал, что никогда в жизни не уедет тренироваться из России в США, ему плевать. Ко мне же он относился с уважением. И все-таки мы договорились, что часть лагерей он проведет в США. Мы будем чередовать: Россия, США», — приводит слова Атласа «Спорт-Экспресс». 0

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