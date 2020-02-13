Россиянин Ковалев может сменить весовую категорию

Экс-чемпион мира в полутяжелом весепланирует сменить весовую категорию. Об этом рассказал его тренер Бадди Макгирт в интервью Bad Left Hook.

В частности, в планах россиянина попробовать свои силы в тяжелом весе.

«Сергей возобновит тренировки в течение месяца. Мы не собираемся позволить ему набрать более 84 кг. С весом 81-84 кг Ковалев будет легким и сможет побеждать крузеров», — заявил тренер.

Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. 0