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    Россиянин Ковалев может сменить весовую категорию

    Бокс WBO
    Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев планирует сменить весовую категорию. Об этом рассказал его тренер Бадди Макгирт в интервью Bad Left Hook.

    Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев

    В частности, в планах россиянина попробовать свои силы в тяжелом весе.

    «Сергей возобновит тренировки в течение месяца. Мы не собираемся позволить ему набрать более 84 кг. С весом 81-84 кг Ковалев будет легким и сможет побеждать крузеров», — заявил тренер.

    Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. 0

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