Ломаченко защитил два чемпионских пояса и завоевал титул WBC

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксерпобедил британцаи завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Бой начался с разведки, украинец отдал инициативу Кэмпбеллу. Но уже с третьего раунда Василий полностью завладел инициативой и записывал себе в актив раунд за раундом. В пятом и седьмом раундах Ломаченко едва не закончил поединок досрочно. В восьмой трёхминутке Василий превратил поединок в одностороннее избиение, но Люк продолжал стоять и периодически пытался вступать в размены.

В дальнейшем Ломаченко продолжал контролировать ход поединка. В 11-м раунде он отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но всё же Кэмпбелл устоял.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко — 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

Теперь на счету Ломаченко 14 побед (10 нокаутом) при одном поражении. Британец Кэмпбелл потерпел третье поражение в 23 боях. 0