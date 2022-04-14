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    Букмекер Fonbet сменил адрес сайта и юридическое лицо

    Букмекеры Фонбет Ivanbet
    Букмекерская контора Fonbet вечером 13 апреля стала открываться по другому адресу. Кроме того, в учредительных документах теперь значится другое юридические лицо.

    Александр Овечкин — лицо Фонбет
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    Александр Овечкин — лицо Фонбет

    С 12 апреля Фонбет перестал принимать средства игроков, хотя в остальном сайт работал. Компания называла происходящее временными техническими сложностями, которые должны разрешиться в ближайшее время.

    13 апреля около 21:00 сайт конторы стал делать редирект на новый адрес: вместо fonbet.ru стал открываться fon.bet.

    При этом данные игроков сохранены, на сайт можно войти, используя прежний логин в Фонбете.

    В разделе «официальные документы» вместо ООО «Ф.О.Н.» значится ООО «ПИН-АП.РУ». Это юрлицо значилось у другой конторы — Ivanbet, и ее сайт на момент написания заметки не работает.

    Официальных сообщений со стороны Fonbet и Ivanbet редакции LiveSport.Ru получить не удалось.

    Фонбет — крупнейшая букмекерская контора России. Ее доля на рынке страны составляет около 40%.

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