Винлайн: что такое фрибет и как его получить?

Что такое букмекерская контора
Начнем с главного: кто такие букмекеры? Букмекеры принимают ставки на спорт. Самое простое: кто победит — «Спартак» или «Зенит»? Контора оценивает вероятность каждого из событий в виде коэффициента.
Чем коэффициент ниже, тем событие более вероятно (100% вероятности — коэффициент 1.00). И наоборот. Соответственно, выгоднее делать ставки на более высокие коэффициенты, но и события эти менее вероятны.
Поиск золотой середины между вероятностью и выгодой и есть мастерство игры в букмекерской конторе, в т.ч. в Винлайне.
При этом важно, что игра у букмекера в разы более прозрачна, чем в казино: контора точно не может повлиять на исход того или иного матча. Потому подозрения в нечестности сводятся к минимуму.
Что такое фрибет
Ок, кто такие букмекеры разобрались, теперь о фрибетах. Фрибет — это бесплатная ставка, которую букмекер дает новому клиенту за выполнение определенных действий. Действия могут быть разными, но у Винлайна они предельно просты. Об этом — в следующем абзаце.
При этом, если бесплатная ставка выиграет, то вся прибыль будет доступна игроку уже
Фрибет у Винлайна
Винлайн предлагает всем новым клиентам фрибет 2000 рублей. Как воспользоваться:
- Регистрируйтесь
- Устанавливайте приложение
- Готово — фрибет 2000 рублей на счету
Как использовать фрибет
Фрибет можно использовать как угодно: можно поставить на любое событие и с любым коэффициентом. Единственное — всей суммой сразу.
Пример: вы ставите 2000 рублей на событие с коэффициентом 2.50. 2.50 x 2000 = 5000. Из них вычитаем саму сумму фрибета:
На что обратить внимание
- Если бесплатная ставка выиграет, перед выводом средств нужно будет внести минимальный депозит 100 рублей — таково требование закона
- Регистрируясь, указывайте свои собственные данные. Не подойдут ни ФИО, ни платежные документы даже близких родственников. И вот почему:
- Надо будет пройти идентификацию: букмекер проверит онлайн или офлайн (на ваш выбор) подлинность ваших документов
- Ставки — это развлечение. Не тратьте на них больше, чем можете себе позволить
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