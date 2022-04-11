Винлайн: что такое фрибет и как его получить?

Популярная букмекерская контора Винлайн активно рекламирует свою главную маркетинговую акцию —. Разберемся, что такое фрибет, как его получить и грамотно воспользоваться.

Что такое букмекерская контора

Начнем с главного: кто такие букмекеры? Букмекеры принимают ставки на спорт. Самое простое: кто победит — «Спартак» или «Зенит»? Контора оценивает вероятность каждого из событий в виде коэффициента.

Чем коэффициент ниже, тем событие более вероятно (100% вероятности — коэффициент 1.00). И наоборот. Соответственно, выгоднее делать ставки на более высокие коэффициенты, но и события эти менее вероятны.

Поиск золотой середины между вероятностью и выгодой и есть мастерство игры в букмекерской конторе, в т.ч. в Винлайне.

При этом важно, что игра у букмекера в разы более прозрачна, чем в казино: контора точно не может повлиять на исход того или иного матча. Потому подозрения в нечестности сводятся к минимуму.

Что такое фрибет

Ок, кто такие букмекеры разобрались, теперь о фрибетах. Фрибет — это бесплатная ставка, которую букмекер дает новому клиенту за выполнение определенных действий. Действия могут быть разными, но у Винлайна они предельно просты. Об этом — в следующем абзаце.

При этом, если бесплатная ставка выиграет, то вся прибыль будет доступна игроку уже в виде живых денег , которые можно получить себе на карту.

Фрибет у Винлайна

Винлайн предлагает всем новым клиентам фрибет 2000 рублей. Как воспользоваться:

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Готово — фрибет 2000 рублей на счету

Анонс фрибета в Винлайн livesport.ru

Как использовать фрибет

Фрибет можно использовать как угодно: можно поставить на любое событие и с любым коэффициентом. Единственное — всей суммой сразу.

Пример: вы ставите 2000 рублей на событие с коэффициентом 2.50. 2.50 x 2000 = 5000. Из них вычитаем саму сумму фрибета: 5000 — 2000 = 3000 . Вот эти 3000 рублей ваши, их можно забирать.

На что обратить внимание

Если бесплатная ставка выиграет, перед выводом средств нужно будет внести минимальный депозит 100 рублей — таково требование закона

Регистрируясь, указывайте свои собственные данные. Не подойдут ни ФИО, ни платежные документы даже близких родственников. И вот почему:

Надо будет пройти идентификацию: букмекер проверит онлайн или офлайн (на ваш выбор) подлинность ваших документов

Ставки — это развлечение. Не тратьте на них больше, чем можете себе позволить

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