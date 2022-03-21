Olimpbet увеличит выигрыш на экспрессах до 100%

Букмекерская контора Olimpbet запустила новую акцию. Разбираемся с тем, насколько это выгодно и как получить выигрыш.

Что такое экспресс?

Экспрессы у букмекеров — это ставка сразу на несколько событий. Смысл экспресса — получить высокий коэффициент из нескольких очень вероятных событий. Коэффициенты ставок в экспрессе перемножаются.

Что предлагает Olimpbet?

Условия новой акции «Олимпа» довольно просты:

Что нужно сделать: Зарегистрироваться

Делать ставки типа «экспресс» (удачные)

Общий коэффициент квалифицированного для акции экспресса должен быть от 2.50 .

Какой бонус?

Величина бонуса зависит от количества событий в выигранном экспрессе. Лесенка простая: 2 события — 2% бонуса [...] 10 событий — 10%.

Экспрессы, включающие в себя больше 10 событий, оцениваются еще выше: 11 событий — 5%, 15 событий — 50%, 20 событий — 100% бонус.

И хоть собрать выигрышный экспресс из 20 событий — дело довольно непростое, но не невероятное.

Что еще?

Акция продлится до 31 декабря 2022 года

Если из экспресса выпадет один из матчей, и коэффициент окажется ниже 2.50, экспресс в акции не участвует

Ставьте только ту сумму, потеря которой не будет для вас существенной

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