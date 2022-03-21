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    Olimpbet увеличит выигрыш на экспрессах до 100%

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet запустила новую акцию «Бонус на экспресс». Разбираемся с тем, насколько это выгодно и как получить выигрыш.

    «Бонус на экспресс» в Olimpbet
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    «Бонус на экспресс» в Olimpbet

    Что такое экспресс?

    Экспрессы у букмекеров — это ставка сразу на несколько событий. Смысл экспресса — получить высокий коэффициент из нескольких очень вероятных событий. Коэффициенты ставок в экспрессе перемножаются.

    Что предлагает Olimpbet?

    Условия новой акции «Олимпа» довольно просты:

    Что нужно сделать:

    Общий коэффициент квалифицированного для акции экспресса должен быть от 2.50.

    Бонус на экспрессы

    Какой бонус?

    Величина бонуса зависит от количества событий в выигранном экспрессе. Лесенка простая: 2 события — 2% бонуса [...] 10 событий — 10%.

    Экспрессы, включающие в себя больше 10 событий, оцениваются еще выше: 11 событий — 5%, 15 событий — 50%, 20 событий — 100% бонус.

    И хоть собрать выигрышный экспресс из 20 событий — дело довольно непростое, но не невероятное.

    Что еще?

    • Акция продлится до 31 декабря 2022 года

    • Если из экспресса выпадет один из матчей, и коэффициент окажется ниже 2.50, экспресс в акции не участвует

    • Ставьте только ту сумму, потеря которой не будет для вас существенной

    • Регистрируйтесь сами и указывайте только свои данные. ФИО или платежные реквизиты других людей, даже близких родственников, приведут к блокировке аккаунта

    Бонус на экспрессы

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