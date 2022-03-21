Olimpbet увеличит выигрыш на экспрессах до 100%

«Бонус на экспресс» в Olimpbet Фото: Olimpbet
Что такое экспресс?
Экспрессы у букмекеров — это ставка сразу на несколько событий. Смысл экспресса — получить высокий коэффициент из нескольких очень вероятных событий. Коэффициенты ставок в экспрессе перемножаются.
Что предлагает Olimpbet?
Условия новой акции «Олимпа» довольно просты:
Что нужно сделать:
- Зарегистрироваться
- Делать ставки типа «экспресс» (удачные)
Общий коэффициент квалифицированного для акции экспресса должен быть
Какой бонус?
Величина бонуса зависит от количества событий в выигранном экспрессе. Лесенка простая: 2 события — 2% бонуса [...] 10 событий — 10%.
Экспрессы, включающие в себя больше 10 событий, оцениваются еще выше: 11 событий — 5%, 15 событий — 50%, 20 событий — 100% бонус.
И хоть собрать выигрышный экспресс из 20 событий — дело довольно непростое, но не невероятное.
Что еще?
- Акция продлится до 31 декабря 2022 года
- Если из экспресса выпадет один из матчей, и коэффициент окажется ниже 2.50, экспресс в акции не участвует
- Ставьте только ту сумму, потеря которой не будет для вас существенной
- Регистрируйтесь сами и указывайте только свои данные. ФИО или платежные реквизиты других людей, даже близких родственников, приведут к блокировке аккаунта
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