Фрибеты и бонусы букмекеров: март 2022

Российские легальные букмекерские конторы продолжают радовать игроков привлекательными акциями. Рассмотрим наиболее интересные из них в

Фонбет — фрибет 2000

До конца месяца в «Фонбете» доступен фрибет 2000 рублей. Для получения нужно установить приложение, зарегистрироваться, пройти идентификацию (онлайн) и сделать минимальный депозит.

Если все в порядке, будет начислено 4 фрибета по 500 рублей. Ставить можно с коэффициентом до 5.00.

Винлайн — фрибет 2000

Похожая акция у Винлайна. Регистрация, установка приложения, идентификация — фрибет 2000 рублей будет зачислен на ваш счет.

Ставить можно всю сумму сразу без ограничения коэффициента.

БетБум — бонус до 7000

БК БетБум предлагает бонус до 7000 рублей. Работает так: регистрируетесь, вносите свои деньги, сколько же получаете от букмекера. Максимальная сумма — 7000 рублей.

Отыгрыш — десятикратное превышение сумму бонуса с коэффициентом от 1.90. Начисляется все быстро, отслеживать выполнение можно в личном кабинете.

Олимп — фрибет + бонус 2000

Букмекер Olimpbet предлагает комбинированный вариант: фрибет и бонус общим номиналом 2000 рублей при регистрации с промокодом LIVESPORT .

После регистрации и идентификации будет начислен фрибет 500 рублей. Если ставка не сыграет — еще один, если и она не зайдет — еще 500 рублей.

Ставить можно всю сумму сразу, максимальный кэф — 2.00.

Если при этом вы пополните счет на 1000 рублей, то получите еще бонусом 500 рублей от Олимпа.

Лига Ставок — фрибет до 10 000

В «Лиге Ставок» продолжается «Колесо фортуны». Крутите колесо после регистрации и получите возможность получить фрибет аж до 10 000 рублей.

Наиболее вероятно выпадет фрибет поменьше, но 1000-2000 рублей тоже будут не лишними.

1хСтавка — возврат до 15 000

При регистрации с промо LIVESPORT в 1хСтавке можно выбрать получение кешбэка до 15 000 рублей.

От каждой сделанной ставки на счет будут возвращаться 10%, и так до 15 000 рублей. Условие — ставки от 1.50.