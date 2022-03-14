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    Фрибеты и бонусы букмекеров: март 2022

    Букмекеры Фонбет Винлайн Олимп Лига Ставок BetBoom (Бинго Бум) 1хСтавка
    Российские легальные букмекерские конторы продолжают радовать игроков привлекательными акциями. Рассмотрим наиболее интересные из них в марте 2022 года.

    Бонусы и фрибеты у букмекеров
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    Бонусы и фрибеты у букмекеров

    Фонбет — фрибет 2000

    До конца месяца в «Фонбете» доступен фрибет 2000 рублей. Для получения нужно установить приложение, зарегистрироваться, пройти идентификацию (онлайн) и сделать минимальный депозит.

    Если все в порядке, будет начислено 4 фрибета по 500 рублей. Ставить можно с коэффициентом до 5.00.

    Фрибет 2000

    Винлайн — фрибет 2000

    Похожая акция у Винлайна. Регистрация, установка приложения, идентификация — фрибет 2000 рублей будет зачислен на ваш счет.

    Ставить можно всю сумму сразу без ограничения коэффициента.

    Фрибет 2000

    БетБум — бонус до 7000

    БК БетБум предлагает бонус до 7000 рублей. Работает так: регистрируетесь, вносите свои деньги, сколько же получаете от букмекера. Максимальная сумма — 7000 рублей.

    Отыгрыш — десятикратное превышение сумму бонуса с коэффициентом от 1.90. Начисляется все быстро, отслеживать выполнение можно в личном кабинете.

    Бонус 7000

    Олимп — фрибет + бонус 2000

    Букмекер Olimpbet предлагает комбинированный вариант: фрибет и бонус общим номиналом 2000 рублей при регистрации с промокодом LIVESPORT.

    После регистрации и идентификации будет начислен фрибет 500 рублей. Если ставка не сыграет — еще один, если и она не зайдет — еще 500 рублей.

    Ставить можно всю сумму сразу, максимальный кэф — 2.00.

    Если при этом вы пополните счет на 1000 рублей, то получите еще бонусом 500 рублей от Олимпа.

    Фрибет и бонус 2000

    Лига Ставок — фрибет до 10 000

    В «Лиге Ставок» продолжается «Колесо фортуны». Крутите колесо после регистрации и получите возможность получить фрибет аж до 10 000 рублей.

    Наиболее вероятно выпадет фрибет поменьше, но 1000-2000 рублей тоже будут не лишними.

    Фрибет до 10 000

    1хСтавка — возврат до 15 000

    При регистрации с промо LIVESPORT в 1хСтавке можно выбрать получение кешбэка до 15 000 рублей.

    От каждой сделанной ставки на счет будут возвращаться 10%, и так до 15 000 рублей. Условие — ставки от 1.50.

    Кешбэк до 15 000
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