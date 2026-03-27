Прошедшая стадия 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА стала особенно успешной для одного из клиентов БК «Мелбет». Игрок собрал экспресс из трёх событий с коэффициентом 20.68 и выбрал сумму в размере 50 000 RUB.

Клиент «Мелбет» забрал миллион «Мелбет»

Первым событием стал матч «Барселона» — «Ньюкасл», где на 53-й минуте при счёте 4:2 был выбран ИТБ1 (5) за 2. Уже спустя три минуты Роберт Левандовский забил пятый мяч своей команды, а вскоре оформил дубль. Встреча завершилась со счётом 7:2, и старт экспресса оказался успешным.

Во втором матче между «Тоттенхэмом» и мадридским «Атлетико» игрок БК «Мелбет» выбрал ИТБ1 (2) с коэффициентом 3.37. Лондонцы открыли счёт на 30-й минуте и удвоили счет своих голов на 52-й, однако решающий гол долго не приходил. Развязка наступила в компенсированное время: пенальти, назначенный за фол в штрафной, был реализован Хави Симонсом, зафиксировав итоговый счёт 3:2 и успех второго события.

Решающим стал матч «Бавария» — «Аталанта», где игрок выбрал ТБ (4.5) с коэффициентом 2.98. После результативной первой встречи гости действовали осторожно, и к перерыву счёт был 1:0 — отличился Гарри Кейн, реализовав пенальти. Во втором тайме «Бавария» усилила давление и забила ещё трижды, но для полного успеха не хватало одного мяча. Он был забит на 85-й минуте: Лазар Самарджич поразил ворота и установил окончательный счёт 4:1, поставив яркую точку в этой истории.

Эта история стала примером того, как важна каждая минута в футболе: сразу в двух матчах итог определился в самой концовке, добавив экспрессу максимум напряжения и эмоций. Все события экспресса сыграли, и на баланс игрока БК «Мелбет» было зачислено 1 034 387 рублей. Поздравляем игрока и желаем ему и читателям успеха в грядущих пари.