Букмекерская компания BetBoom подвела итоги общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26.

Крупнейший выигрыш клиент получил благодаря ставке на матч между пражской «Славией» и «Атлетиком Бильбао». Беттор предположил, что хозяева поля не проиграют — BetBoom давал на данный исход коэффициент 1.61.

Несмотря на давление со стороны гостей и четыре явных голевых момента, «Славия» сумела удержать ничейный счет. Ставка принесла клиенту BetBoom 15 617 000 рублей выигрыша.

Самый высокий зашедший коэффициент один из бетторов поймал в рамках экспресса из девяти событий на третий тур.

Варианты были следующими:

«Вильярреал» / «Манчестер Сити» победа гостей и тотал меньше 3.5 за 2.85 (0:2)

ПСВ / «Наполи» тотал больше 2.5 за 1.66 (6:2)

«Байер» / «ПСЖ» Тотал Больше 2.5 за 1.55 (2:7)

«Ньюкасл» / «Бенфика» победа хозяев и тотал меньше 3.5 за 2.47 (3:0)

«Арсенал» / «Атлетико» победа хозяев и тотал больше 2.5 за 2.47 (4:0)

«Юнион» / «Интер М» фора гостей (-1.5) за 3.00 (0:4)

«Копенгаген» / «Боруссия» победа хозяев и обе забьют за 3.75 (2:4)

«Кайрат» / «Пафос» тотал меньше 2.5 за 1.80 (0:0)

«Барселона» — «Олимпиакос» победа хозяев в 1-ом тайме 1.65 (2:0)

Практически во всех матчах варианты клиента BetBoom зашли «с запасом». Единственной «пограничной» игрой стало противостояние «Ньюкасла» и «Бенфики».

Беттору нужна была победа хозяев при тотале голов меньше 3.5. Матч закончился 3:0, но стоит отметить, что второй и третий голы «Ньюкасл» забил в концовке встречи.

Коэффициент победного экспресса составил 1494.82 и принес клиенту BetBoom 149 482 рублей выигрыша со ставки всего в 100 рублей.

Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Ньюкасла» и «Барселоны» в рамках первого тура. По игре матч был равный, но все в итоге решили отдельные эпизоды.

Главным героем противостояния стал Маркус Рашфорд, оформивший победный дубль в ворота хозяев. Отметим, что для англичанина эти голы стали первыми за «Барселону», а также первыми за 4 года в ЛЧ.

Чаще всего бетторы ставили на матчи европейских топов: «Барселоны», «Реала», «Баварии», «Манчестер Сити» и ПСЖ. Относительно прошлого сезона топ практически не изменился — только парижане сменили на пятом месте «Ливерпуль».

В топ-3 по ставкам на чемпионство перед стартом ЛЧ вошли «Барселона» (коэффициент 7), «Бавария» (коэффициент 13) и «Арсенал» (коэффициент 7). Данный топ также практически не изменился с прошлого розыгрыша. Разве что год назад вместо «Баварии» в списке был «Реал».

Перед стартом плей-офф в BetBoom топ-3 фаворита в турнире выглядят так:

«Арсенал» — коэффициент 4.51

«Бавария» — коэффициент 5.51

«Барселона» и «Ман Сити» — коэффициент 8.01 у каждой

Также BetBoom сравнил ставки на голы игроков в общем этапе. Топ закономерно заняли три главных бомбардира Европы в этом сезоне — Килиан Мбаппе, Гарри Кейн и Эрлинг Холанн. Причем футболисты так же расположились и в списке бомбардиров ЛЧ. Особо стоит отметить Мбаппе — француз забил 13 мячей всего за 7 матчей.

Лига чемпионов возобновится 17-го февраля со стыковых матчей. Особенно в линии выделяется противостояние «Бенфики» и «Реала». Именно португальцы благодаря голу голкипера Трубина на последних секундах матча отправили мадридцев в стыковые матчи.

У команды Арбелоа есть отличный шанс отомстить обидчикам.BetBoom дает 1.88 на победу «Реала» в первом матче.