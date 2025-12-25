С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге прошел предолимпийский чемпионат России по фигурному катанию.

Для Аделии Петросян и Петра Гуменника — единственных фигуристов, получивших именные лицензии на Игры-2026, — турнир стал важной проверкой формы. Для тысяч болельщиков на трибунах «Юбилейного» — настоящим праздником на фоне меланхоличной погоды культурной столицы в эти дни.

Но захватывающая спортивная борьба была лишь одной гранью этого масштабного мероприятия. Официальный партнер соревнований, компания Fonbet, представила зрителям свою благотворительную программу «ДоброFON», в рамках которой развернулись ключевые события вне льда.

Символом проекта стал уникальный арт-объект — Кристалл «Стихий фигурного катания» из пяти цветов, символизировавших мужское и женское одиночное катание, пары, танцы на льду и тренерство. При определении чемпионов страны поочередное подсвечивание каждого цветного фрагмента Кристалла активировало перевод по 100 000 рублей от ДоброFON на благотворительность.

В специальной зоне гости «Юбилейного» могли прикоснуться к традициям победителей — узнать и опробовать на себе те самые ритуалы, что ведут чемпионов к вершинам. А также стать участником шоу «Каток», ответив на вопросы внутри интерактивной будки, попытать удачу в розыгрышах призов и встретиться с легендами фигурного катания вживую.

Послы добра — олимпийские чемпионы Роман Костомаров и Алексей Ягудин, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева — с радостью фотографировались, раздавали автографы и делились эмоциями.

К слову, последняя на Чемпионате России также приняла участие в показательных выступлениях и красиво поставила точку в своей спортивной карьере: Елизавета продемонстрировала проникновенный номер, в котором выразила признательность своим поклонникам и наставнику.

«Мы видим и чувствуем каждого в зале, ваша поддержка — это тоже доброе дело для спортсменов, — обратился к собравшимся в фойе Алексей Ягудин. — Приятно осознавать, что у фигурного катания — такое огромное количество активных болельщиков. Давайте вместе по крупицам менять этот мир к лучшему! »

Атмосфера праздника и добра не ограничилась пределами дворца спорта. В заключительный день соревнований перед прокатами мужчин Евгения Медведева провела мастер-класс для поклонников на катке в «Севкабель Порту», где ДоброFON развернул особую выставку-инсталляцию на 45 квадратных метрах, согретых инфракрасными обогревателями.

Экспозиция продолжит работать всю зиму, ежемесячно меняя темы. Декабрь, разумеется, посвящен фигурному катанию: гости могут окунуться в моменты единства болельщиков и спортсменов и стать соавторами добрых дел.

Итог четырех дней национального первенства — не только в медалях и протоколах. Благодаря участию зрителей за счет пожертвований было куплено 395 плюшевых добромишек, а общий объем собранных средств достиг 824 389 рублей.

Это лучшее доказательство того, что истинная сила спорта — в его способности превращать соревновательный дух в энергию единства, сплачивая людей вокруг истинных ценностей.