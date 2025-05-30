Максим Шалунов получил от Fonbet именные часы «‎Павелъ Буре»

Хоккеист «Локомотива»— не просто герой проекта. Своим точным броском нападающий «железнодорожников» остановил затянувшийся период без трофеев для ярославских болельщиков.

Впервые за 22 года «‎Локомотив»‎ стал чемпионом, выиграв Кубок Гагарина! Это достижение достойно особенной награды, соизмеримой вкладу в историю российского хоккея.

Валентин Голованов управляющий акционер компании FONBET В игре равных никто не хочет уступать, зачастую 60-ти минут основного времени недостаточно, чтобы выявить победителя. В этот момент и появляются герои, герои FONBET Overtime. Всего в минувшем сезоне у нас было 188 овертаймов, ярких и драматичных моментов. Это говорит о том, что матчи за трофей — были супер упорными, без права на ошибку. Для нас особенно приятно, что в дополнительное время решилась судьба Кубка Гагарина. Максим Шалунов — герой сезона FONBET OVERTIME!

С идеей подчеркнуть этот успех, Fonbet и часовой завод «‎Павелъ Буре» разработали артефакт, отражающий важный момент в карьере игрока — именные часы Героя сезона FONBET OVERTIME.

Именные часы «‎Павелъ Буре» Fonbet

Каждая деталь в часах несет смысл. На циферблате указано время решающей шайбы — момента, определившего ход спортивной истории. Кабошон на заводной головке украшен рубином, а прозрачная задняя крышка позволяет увидеть работу механизма часов.

Максим Шалунов нападающий ХК «Локомотив» Спасибо моей семье, родителям, клубу! Спасибо тренерскому штабу во главе с Игорем Валерьевичем Никитиным за проделанную работу. Поздравляю «Локомотив», мы сделали то, о чем договаривались!

Часовой завод Павелъ Буре — марка с историей, берущей начало в XIX веке и ассоциирующейся с точностью, надежностью и традициями. Его часы вручались за особые заслуги, а точность и качество отмечались на международных выставках.

Именные часы «‎Павелъ Буре» Fonbet

Великое наследие продолжается в новом исполнении — с вниманием к деталям, индивидуальностью и историей героя минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.