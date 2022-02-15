Веселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля

Девять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2022 15 февраля, во вторник. Сборная России имеет виды сразу на несколько медалей. Еще к одной (или нескольким) медалям будет заложен фундамент: стартует женское фигурное катание с Камилой Валиевой.

Фигурное катание

Главный старт в фигурном катании превратился в центральное событие вообще всей Олимпиады — старт женского фигурного катания. В 13:00 начало короткой программы.

Главная интрига провисела целую неделю: дадут ли Камиле Валиевой право откататься и в индивидуальном первенстве после положительной допинг-пробы.

Решение CAS не может не радовать: да, разрешат, но если будет медаль, то церемонию награждения не проведут. Вердикт суда — временный, только чтобы найти компромиссное решение здесь и сейчас. Полномасштабные заседания еще впереди.

Трудно сказать, как скажется на самой Валиевой стрессовая ситуация последних дней. На тренировках прыжки ей даются с переменным успехом. Но что можно понять из тренировок.

Камила Валиева на тренировке 14 февраля globallookpress.com

Но не забудем, что помимо Валиевой вмешаться в борьбу за награды самого высоко достоинства может и Александра Трусова. Сложно сказать, как ситуация вокруг коллеги по сборной сказалась на остальных участниках, но что факт — фокус внимания с них точно переместился.

Анна Щербакова globallookpress.com

Третьей участницей от России будет Анна Щербакова.

Старт короткой программы Валиевой около 16:50, Трусова и Щербакова выступят следом.

13:00 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа Трансляция: Первый канал, онлайн

Биатлон

В центре внимания и биатлон. В 09:30 старт мужской эстафеты 4х7,5 км. Забег накануне перенесли с вечера на день (по местному времени) — на трассы близ Пекина снова пришёл лютый мороз.

Александр Логинов globallookpress.com

На дистанцию отправится привычный состав: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

Сборная России — один из явных фаворитов гонки. К тому же каждому из биатлонистов есть что доказывать. В конце концов, похвастаться коллекцией медалей пока не получается, а Олимпиада не бесконечная.

Эдуард Латыпов globallookpress.com

Соперники на дистанции привычны и понятны: Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен) и Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе).

09:30 Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км Трансляция: Россия 1, онлайн

Россия 1, онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Коньки

В конькобежном спорте мужские и женские гонки преследования. Здесь безусловно есть все шансы на медали.

Евгения Лаленкова globallookpress.com

Вспомним, к примеру, что год назад на чемпионате мира обе наши команды были третьими. А уже здесь, в Пекине, и мужчины (Алдошкин, Румянцев, Трофимов, Захаров) и женщины (Голубева, Григорьева, Лаленкова, Воронина) пробились в полуфиналы.

Женская сборная в 09:30 начнет забег против японок, мужская в 09:52 — против американцев.

09:30 Коньки. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала Трансляция: Матч ТВ, Матч! Арена, онлайн

09:52 Коньки. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала Трансляция: Матч ТВ, Матч! Арена, онлайн

Бобслей

После двух заездов в мужском бобслее у двоек гегемонию дуэтов из Германии нарушили Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев.

Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев globallookpress.com

Российский экипаж идет на третьем месте, но преследователи всего 0,05 секундах.

Третья попытка запланирована на 15:15, четвертая на 16:50.

15:15 Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка Трансляция: Матч! Арена, онлайн

16:50 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка Трансляция: Матч! Арена, онлайн

Что еще посмотреть

С самого раннего утра в сноуборде два финала в биг-эйре — у мужчин и женщин. Россиянине до решающей стадии не добрались.

04:30 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал Трансляция: Matchtv.ru, онлайн

08:00 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал Трансляция: Matchtv.ru, онлайн

У двоеборцев старт с 11:00. Трамплин HS-140 и гонка на 10 км. Сборную России представят Артем Галунин, Самир Мастиев и Вячеслав Барков.

Объективно в число фаворитов ребята не входят. Но болеем.

11:00 Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км Трансляция: Матч! Страна, онлайн

И продолжается керлинг. Мужская команда проведет сразу два поединка: в 04:05 против Норвегии, а в 15:05 против Канады.

04:05 Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Россия — Норвегия Трансляция: Матч ТВ, Матч! Игра, онлайн

15:05 Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Россия — Канада Трансляция: Matchtv.ru, онлайн

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.