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    Веселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля

    Пекин-2022 15 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон Бобслей Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Фигурное катание
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    Александра Трусова
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    Александра Трусова
    Девять комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде-2022 15 февраля, во вторник. Сборная России имеет виды сразу на несколько медалей. Еще к одной (или нескольким) медалям будет заложен фундамент: стартует женское фигурное катание с Камилой Валиевой.

    Фигурное катание

    Главный старт в фигурном катании превратился в центральное событие вообще всей Олимпиады — старт женского фигурного катания. В 13:00 начало короткой программы.

    Главная интрига провисела целую неделю: дадут ли Камиле Валиевой право откататься и в индивидуальном первенстве после положительной допинг-пробы.

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    • Решение CAS не может не радовать: да, разрешат, но если будет медаль, то церемонию награждения не проведут. Вердикт суда — временный, только чтобы найти компромиссное решение здесь и сейчас. Полномасштабные заседания еще впереди.

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    • Трудно сказать, как скажется на самой Валиевой стрессовая ситуация последних дней. На тренировках прыжки ей даются с переменным успехом. Но что можно понять из тренировок.

    Камила Валиева на тренировке 14 февраля
    globallookpress.com

    Но не забудем, что помимо Валиевой вмешаться в борьбу за награды самого высоко достоинства может и Александра Трусова. Сложно сказать, как ситуация вокруг коллеги по сборной сказалась на остальных участниках, но что факт — фокус внимания с них точно переместился.

    Анна Щербакова
    globallookpress.com

    Третьей участницей от России будет Анна Щербакова.

    Старт короткой программы Валиевой около 16:50, Трусова и Щербакова выступят следом.

    13:00 Фигурное катание. Женщины. Короткая программа

    Биатлон

    В центре внимания и биатлон. В 09:30 старт мужской эстафеты 4х7,5 км. Забег накануне перенесли с вечера на день (по местному времени) — на трассы близ Пекина снова пришёл лютый мороз.

    Александр Логинов
    globallookpress.com

    На дистанцию отправится привычный состав: Саид Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

    Сборная России — один из явных фаворитов гонки. К тому же каждому из биатлонистов есть что доказывать. В конце концов, похвастаться коллекцией медалей пока не получается, а Олимпиада не бесконечная.

    Эдуард Латыпов
    globallookpress.com

    Соперники на дистанции привычны и понятны: Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Шостад Кристиансен) и Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон Майе).

    09:30 Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
    • Трансляция: Россия 1, онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Коньки

    В конькобежном спорте мужские и женские гонки преследования. Здесь безусловно есть все шансы на медали.

    Евгения Лаленкова
    globallookpress.com

    Вспомним, к примеру, что год назад на чемпионате мира обе наши команды были третьими. А уже здесь, в Пекине, и мужчины (Алдошкин, Румянцев, Трофимов, Захаров) и женщины (Голубева, Григорьева, Лаленкова, Воронина) пробились в полуфиналы.

    Женская сборная в 09:30 начнет забег против японок, мужская в 09:52 — против американцев.

    09:30 Коньки. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
    • Трансляция: Матч ТВ, Матч! Арена, онлайн

    09:52 Коньки. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
    • Трансляция: Матч ТВ, Матч! Арена, онлайн

    Бобслей

    После двух заездов в мужском бобслее у двоек гегемонию дуэтов из Германии нарушили Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев.

    Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев
    globallookpress.com

    Российский экипаж идет на третьем месте, но преследователи всего 0,05 секундах.

    Третья попытка запланирована на 15:15, четвертая на 16:50.

    15:15 Бобслей. Мужчины. Двойки. 3-я попытка

    16:50 Бобслей. Мужчины. Двойки. 4-я попытка

    Что еще посмотреть

    С самого раннего утра в сноуборде два финала в биг-эйре — у мужчин и женщин. Россиянине до решающей стадии не добрались.

    04:30 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

    08:00 Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал

    У двоеборцев старт с 11:00. Трамплин HS-140 и гонка на 10 км. Сборную России представят Артем Галунин, Самир Мастиев и Вячеслав Барков.

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    Объективно в число фаворитов ребята не входят. Но болеем.

    11:00 Лыжное двоеборье. HS-140 + Гонка 10 км

    И продолжается керлинг. Мужская команда проведет сразу два поединка: в 04:05 против Норвегии, а в 15:05 против Канады.

    04:05 Кёрлинг. Мужчины. 9-й тур. Россия — Норвегия
    • Трансляция: Матч ТВ, Матч! Игра, онлайн

    15:05 Кёрлинг. Мужчины. 10-й тур. Россия — Канада

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.

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