Серебро в фигурном катании, и решение по Валиевой. Сборная России 14 февраля на Олимпиаде-2022

14 февраля на Олимпиаде в Пекине сборная России выиграла только одну медаль — серебро в фигурном катании. Впрочем, на большее рассчитывать и не приходилось — все остальные виды были слишком уж не нашими. И наконец-то было принято решение по дальнейшей судьбе Камилы Валиевой. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в понедельник, 14 февраля.

Фигурное катание — серебро

В турнире танцевальных пар в фигурном катании пришла очередь произвольной программы.

После короткой российская пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов отставали от лидеров Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона из Франции на два балла. Это значило, что надо было не просто безукоризненно откатать самим, но и ждать серьезной ошибки от соперников.

С первой частью задачи ребята справились, а вот подарка от французов не получили.

226,98 против 220,51. Пападакис/Сизерон еще больше увеличили свое преимущество и стали олимпийскими чемпионами. Россияне вторые. Третью строку заняли американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов globallookpress.com

Александра Степанова и Иван Букин набрали 205,07 баллов — шестое место, Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили от судей 179,82, что потянуло на 14-ю итоговую позицию.

Бобслей — пока третьи

В двойках у бобслеистов прошли 2 из 4 попыток. Российский дуэт Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев держится на третьей строке (1:59.32).

Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев globallookpress.com

Лидируют сразу две команды из Германии, а третья отстаёт от россиян всего на 0,05 секунды .

3 и 4 заезды состоятся во вторник, с 15:15.

Прыжки с трамплина — 7 место

Прыжки с трамплина полностью закончились. В понедельник прошел финал командных соревнований у мужчин.

Евгений Климов globallookpress.com

Чуда как в миксте не случилось — россияне Данил Садреев, Роман Трофимов, Михаил Назаров и Евгений Климов напрыгали на 806.5 баллов, и это вполне справедливое восьмое место.

Золото ожидаемо уехало в Австрию (942.7), серебро в Словению (934.4), бронза в Германию (922.9).

Керлинг — провал

Женская сборная России по керлингу проиграла уже шестой матч (из шести) на Олимпиаде. Без комментариев.

Камила Валиева

Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по делу Камилы Валиевой. Она сможет выступить на Олимпиаде, но отчасти в виртуальном виде: если она попадет в топ-24 после короткой программы, то в произвольную отправится 25 спортсменок, а если выиграет медаль, то церемонии награждения не будет.

CAS отметил пробелы в правилах, когда участвующий во взрослых соревнованиях ребенок получает преимущество в случае допинговых вопросов. Но и отстранять потенциально невиновную Валиеву, лишая ее, возможно, единственного шанса выступить на Олимпиаде, тоже признано несправедливым.

Камила Валиева на тренировке в Пекине 14 февраля globallookpress.com

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля. Начало в 13:00, онлайн трансляция на LiveSport.Ru.

Медальный зачет

Сборная России находится на восьмом месте медального зачета. В копилке команды 18 наград (4-6-8).

Лидирует Норвегия — 21 (9-5-7), следом идут Германия — 15 (8-5-2) и США — 16 (7-6-3).

Олимпиада-2022 онлайн

За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.