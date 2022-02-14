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    Первое золото с 1980-го. Сборная России 13 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 13 февраля. Все, чем запомнился девятый день Олимпиады

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    • Российская конькобежка Голикова взяла бронзу на дистанции 500 метров
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    • Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпиады на дистанции 500 метров
  • 14:35
    • Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде
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    Сборная России по лыжам
    14 февраля сборной России на Олимпиаде-2022 выиграла 4 медали: золотую, серебряную и две бронзовые. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в воскресенье, 13 февраля.

    Лыжи — золото

    В мужской лыжной эстафете историческая золотая награда — первая с 1980-го года!

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  • Вчера

    • Сборная России считалась фаворитом гонки, но норвежцы, согласно котировкам букмекеров, отставали совсем немного.

    Александр Большунов
    globallookpress.com

    На деле превосходство оказалось огромным: Алексей Червоткин привез преследователям более 30 секунд. Эстафету принял Александр Большунов. Он сумел довести преимущество команды почти до минуты.

  • Золото в лыжах, серебро в шорт-треке, бронза в биатлоне и коньках
  • 24 фото
  • Сегодня

    • Продолжил гонку Денис Спицов. Он немного подпустил к себе норвежцев, но разрыв все равно составлял колоссальные 46 секунд.

    Сергей Устюгов
    globallookpress.com

    Завершал эстафету Сергей Устюгов, его итоговое время: 1:54:50, Норвегия вторая 1:55:57, бронза у Франции — 1:56:07.

    Шорт-трек — серебро

    В шорт-треке на дистанции 500 м серебро добыл Константин Ивлиев.

    Константин Ивлиев
    globallookpress.com

    Россиянин без проблем отобрался в финал — каждый раз с первого места. В главном забеге уступил лишь главному фавориту Шаоан Лю, представляющему Венгрию: 40.338 против 40.431.

    Биатлон — бронза

    В биатлоне прошли две гонки преследования: у мужчин и женщин.

    Эдуард Латыпов
    globallookpress.com

    Эдуард Латыпов претендовал и на золото, но подвела стрельба. Промах, и борьба за первое место на последнем круге превратилась в борьбу за выживание на пьедестале. В итоге бронза — 39:42.8.

    Чемпионом стал Кентен Фийон Майе из Франции — 39:07.5, серебро досталось Тарьей Бё из Норвегии — 39:36.1.

    Ульяна Нигматуллина
    globallookpress.com

    В женской части — полная неудача, и в первую очередь из-за стрельбы. Ульяна Нигматуллина — 11-я с тремя промахами, а вот лидер сборной Кристина Резцова промазала аж 7 раз, 26 итоговое место.

    Коньки — бронза

    Чемпионка мира Ангелина Голикова считалась главным фаворитом забега в коньках на 500 метров, но добавить золото Олимпиады к своей коллекции не получилось — 37.21.

    Ангелина Голикова
    globallookpress.com

    Победителем стала Эрин Джексон из США — 37.04, японка Михо Такаги вторая — 37.12. Дарья Качанова финишировала 8-й, Ольга Фаткулина — 10-й.

    Камила Валиева

    Окончательный вердикт по Камиле Валиевой специальная комиссия выносила целый день.

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    • Но озвучат его, все же, в крайний установленный срок — до 15-го февраля, когда стартуют женские соревнования.

    Медальный зачет

    Выиграв 4 медали за день, сборная России поднялась до седьмого места медального зачета. 17 наград (и по общему число это второй результат), из которых 4 золота, 5 серебряных наград и 8 бронзовым.

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    Лидирует Норвегия — 9 первых места, 5 вторых и 7 третьих (21 медаль).

    Олимпиада-2022 онлайн

    За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.

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