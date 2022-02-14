Первое золото с 1980-го. Сборная России 13 февраля на Олимпиаде-2022

14 февраля сборной России на Олимпиаде-2022 выиграла 4 медали: золотую, серебряную и две бронзовые. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022 в воскресенье, 13 февраля.

Лыжи — золото

В мужской лыжной эстафете историческая золотая награда — первая с 1980-го года !

Сборная России считалась фаворитом гонки, но норвежцы, согласно котировкам букмекеров, отставали совсем немного.

Александр Большунов globallookpress.com

На деле превосходство оказалось огромным: Алексей Червоткин привез преследователям более 30 секунд. Эстафету принял Александр Большунов. Он сумел довести преимущество команды почти до минуты.

Продолжил гонку Денис Спицов. Он немного подпустил к себе норвежцев, но разрыв все равно составлял колоссальные 46 секунд.

Сергей Устюгов globallookpress.com

Завершал эстафету Сергей Устюгов, его итоговое время: 1:54:50, Норвегия вторая 1:55:57, бронза у Франции — 1:56:07.

Шорт-трек — серебро

В шорт-треке на дистанции 500 м серебро добыл Константин Ивлиев.

Константин Ивлиев globallookpress.com

Россиянин без проблем отобрался в финал — каждый раз с первого места. В главном забеге уступил лишь главному фавориту Шаоан Лю, представляющему Венгрию: 40.338 против 40.431.

Биатлон — бронза

В биатлоне прошли две гонки преследования: у мужчин и женщин.

Эдуард Латыпов globallookpress.com

Эдуард Латыпов претендовал и на золото, но подвела стрельба. Промах, и борьба за первое место на последнем круге превратилась в борьбу за выживание на пьедестале. В итоге бронза — 39:42.8.

Чемпионом стал Кентен Фийон Майе из Франции — 39:07.5, серебро досталось Тарьей Бё из Норвегии — 39:36.1.

Ульяна Нигматуллина globallookpress.com

В женской части — полная неудача, и в первую очередь из-за стрельбы. Ульяна Нигматуллина — 11-я с тремя промахами, а вот лидер сборной Кристина Резцова промазала аж 7 раз, 26 итоговое место.

Коньки — бронза

Чемпионка мира Ангелина Голикова считалась главным фаворитом забега в коньках на 500 метров, но добавить золото Олимпиады к своей коллекции не получилось — 37.21.

Ангелина Голикова globallookpress.com

Победителем стала Эрин Джексон из США — 37.04, японка Михо Такаги вторая — 37.12. Дарья Качанова финишировала 8-й, Ольга Фаткулина — 10-й.

Камила Валиева

Окончательный вердикт по Камиле Валиевой специальная комиссия выносила целый день.

Но озвучат его, все же, в крайний установленный срок — до 15-го февраля, когда стартуют женские соревнования.

Медальный зачет

Выиграв 4 медали за день, сборная России поднялась до седьмого места медального зачета. 17 наград (и по общему число это второй результат), из которых 4 золота, 5 серебряных наград и 8 бронзовым.

Лидирует Норвегия — 9 первых места, 5 вторых и 7 третьих (21 медаль).

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