Первое золото с 1980-го. Сборная России 13 февраля на Олимпиаде-2022

Лыжи — золото
В мужской лыжной эстафете историческая золотая награда —
Сборная России считалась фаворитом гонки, но норвежцы, согласно котировкам букмекеров, отставали совсем немного.
На деле превосходство оказалось огромным: Алексей Червоткин привез преследователям более 30 секунд. Эстафету принял Александр Большунов. Он сумел довести преимущество команды почти до минуты.
Продолжил гонку Денис Спицов. Он немного подпустил к себе норвежцев, но разрыв все равно составлял колоссальные 46 секунд.
Завершал эстафету Сергей Устюгов, его итоговое время: 1:54:50, Норвегия вторая 1:55:57, бронза у Франции — 1:56:07.
Шорт-трек — серебро
В шорт-треке на дистанции 500 м серебро добыл Константин Ивлиев.
Россиянин без проблем отобрался в финал — каждый раз с первого места. В главном забеге уступил лишь главному фавориту Шаоан Лю, представляющему Венгрию: 40.338 против 40.431.
Биатлон — бронза
В биатлоне прошли две гонки преследования: у мужчин и женщин.
Эдуард Латыпов претендовал и на золото, но подвела стрельба. Промах, и борьба за первое место на последнем круге превратилась в борьбу за выживание на пьедестале. В итоге бронза — 39:42.8.
Чемпионом стал Кентен Фийон Майе из Франции — 39:07.5, серебро досталось Тарьей Бё из Норвегии — 39:36.1.
В женской части — полная неудача, и в первую очередь из-за стрельбы. Ульяна Нигматуллина — 11-я с тремя промахами, а вот лидер сборной Кристина Резцова промазала аж 7 раз, 26 итоговое место.
Коньки — бронза
Чемпионка мира Ангелина Голикова считалась главным фаворитом забега в коньках на 500 метров, но добавить золото Олимпиады к своей коллекции не получилось — 37.21.
Победителем стала Эрин Джексон из США — 37.04, японка Михо Такаги вторая — 37.12. Дарья Качанова финишировала 8-й, Ольга Фаткулина — 10-й.
Камила Валиева
Окончательный вердикт по Камиле Валиевой специальная комиссия выносила целый день.
Но озвучат его, все же, в крайний установленный срок — до 15-го февраля, когда стартуют женские соревнования.
Медальный зачет
Выиграв 4 медали за день, сборная России поднялась до седьмого места медального зачета. 17 наград (и по общему число это второй результат), из которых 4 золота, 5 серебряных наград и 8 бронзовым.
Лидирует Норвегия — 9 первых места, 5 вторых и 7 третьих (21 медаль).
Олимпиада-2022 онлайн
За ходом всех событий на Олимпиаде-2022 в Пекине следите в онлайне на LiveSport.Ru. Там же — полное расписание и результаты, медальный зачет, выступления сборной России, где смотреть ту или иную трансляцию.