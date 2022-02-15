В четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине сборная Канады сыграет с Китаем. Игра пройдет на «Национальном стадионе» 15 февраля. Начало встречи — в 16:10 мск. Канада — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

Во время группового этапа канадская команда выдала две победы в трех матчах и завершила эту стадию на втором месте в турнирной таблице квартета A с 6 баллами в резерве.

Начала Олимпиаду Канада очень мощно, разгромив Германию (5:1). В этой встрече командой руководил коуч Джереми Коллитон, а его парни за час поединка успели нанести 27 бросков в створ и порадовать тренера реализацией 18.52%.

Единственную потерю Канада пережила в североамериканском противостоянии, уступив США (2:4). К матчу со Штатами на тренерский мостик вернулся менеджер Клод Жюльен.

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В третьем матче канадская бригада сразилась с Китаем и вынесла соперников в одну калитку (5:0). За час поединка «кленовые» нанесли 44 броска в створ ворот и показали реализацию 11.36%.

Китай

В трех поединках на Олимпиаде китайская сборная потерпела поражения, а групповой этап она закончила на последнем месте с разницей забитых и пропущенных — 2:16.

Дебют Китая на Олимпиаде получился максимально печальным. В стартовой игре хозяева турнира были уничтожены США (0:8). За час матча защита и вратарь китайской команды отразили 85.45% угроз.

Настоящую зарубу подопечные Айвана Занатты устроили в противостоянии с Германией, в котором они смогли камбэкнуться с 0:2 и вырвали победу (3:2).

В последней игре Китай встретился с Канадой и слился «кленовым» в одну калитку (0:5). В этом матче команда Занатты нанесла 26 бросков в створ, а у своих ворот сумела отразить 88.64% моментов.

Коэффициенты

Победа Канады оценивается самым скромным кэфом — 1.01, а поймать сенсацию в виде победы Китая можно за 47.0. Ничью букмекеры оценивают в 23.0.

Прогноз

Безусловно, второе место в группе для нынешней Канады не может считаться удачным, однако в сложившейся ситуации «кленовые» легко вынесут китайскую сборную и пробьются в четвертьфинал.

Ставка

Команда Клода Жюльена не пожалеет хозяев Олимпиады и закончит встречу «верхом». Наши прогноз и ставка — тотал больше 7.5 с коэффициентом 2.01.