Российские хоккеисты на ОИ-2022 уступили чехам в овертайме матча с 11 голами

потерпела поражение от(5:6 ОТ) в овертайме матча 3-го тура группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

За победителей в основное время отличились Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок и Томаш Гика. В овертайме победный гол на счету Либора Шулака.

В составе россиян по шайбе забросили Владимир Ткачев, Никита Нестеров, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов.

Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа B Россия — Чехия — 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1) Голы: Ткачев — 1 (Гусев, Нестеров), 4:51 — 1:0. Кундратек — 1 (бол., Червенка, Странски), 12:37 — 1:1. Нестеров — 1 (бол., Гусев, Плотников), 32:19 — 2:1. Крейчи — 1 (бол., Червенка, Кундратек), 38:41 — 2:2. Шпачек — 1 (бол., Шулак, Соботка), 39:16 — 2:3. Клок — 1 (Т. Зогорна, Г. Зогорна), 43:14 — 2:4. Семенов — 2 (Плотников, Андронов), 43:50 — 3:4. Грицюк — 1 (Гусев, Ткачев), 46:43 — 4:4. Чибисов — 1 (Войнов, Шипачев), 48:22 — 5:4. Гика — 1 (Седлак, Крейчи), 48:57 — 5:5. Шулак — 1 (бол., Крейчи), 64:29 — 5:6Вратари: Федотов — ГрубецБроски: 29 (6+11+12+0) — 41 (12+16+10+3)Штраф: 33 — 10

Несмотря на поражение, сборная России с 7 очками вышла в 1/4 финала с первого места в группе В после побед над Швейцарией и Данией. Чехия заняла третье место (4 очка), и будет играть в 1/8 финала.

Все прогнозы на хоккей

В параллельном матче сборная Дании победила команду Швейцарии со счетом 5:3.

У швейцарцев забивали Энцо Корви (16-я минута), Ромайн Леффель в большинстве (45) и Фабрис Херцог (58).

У датчан отличились Петер Регин в большинстве (21), Николас Йенсен (22), Миккель Бедкер (34), Николай Мейер (42) и Фредрик Сторм в пустые ворота (60).

Олимпийские игры-2022. Группа B Швейцария — Дания — 3:5 (1:0, 0:3, 2:2) Голы: Корви — 1 (Вебер, Тюркауф), 15:59 — 1:0. Регин — 1 (бол., Сторм, Н. Йенсен), 20:46 — 1:1. Сторм — 1 (Й.Б. Йенсен, Русселль), 21:07 — 1:2. Бедкер — 1 (Русселль), 33:12 — 1:3. Майер — 1 (Н.Б. Йенсен, Якобсен), 41:55 — 1:4. Леффель — 1 (бол., Унтерзандер, Корви), 44:53 — 2:4. Эрцог — 1 (Корви, Унтерзандер), 57:37 — 3:4. Сторм — 2 (п.в., Русселль), 59:01 — 3:5Вратари: Берра (56:07 — 57:37, 58:15 — 59:01) — ДамБроски: 31 (7+10+14) — 30 (9+11+10)Штраф: 14 — 6

Сборная Дании набрала 6 очков и заняла второе место в группе В, команда Швейцарии с одним очком ее замкнула.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.