Шипулин и Ягудин будут работать на ТВ во время Олимпийских игр в Пекине

объявил имена людей, который будут работать на освещении соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

В Пекине будут работать двукратный Олимпийский чемпион Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, олимпийская чемпионка Алина Загитова, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпион мира Илья Авербух, чемпион мира Алексей Тихонов, чемпион мира Николай Круглов, а также комментаторы — Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

В России соревнования будет комментировать заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

В освещении трансляций по биатлону также примут участие чемпионы мира Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.