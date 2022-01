Сборная Канады по хоккею объявила окончательный состав на ОИ-2022

объявила официальный состав команды на Олимпийские игры в Пекине.

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив», КХЛ), Мэтт Томкинс («Фрелунда», Швеция).

Защитники: Брэндон Гормли («Динамо» Рига, КХЛ), Алекс Грант («Йокерит», КХЛ), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба — «Ак Барс», КХЛ), Максим Норо («Цюрих», Швейцария).

Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Гамильтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О'Делл («Динамо», КХЛ), Джош Хо-Сэнг («Торонто Марлиз», АХЛ).

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Это будут уже вторые Игры без НХЛ подряд.

Meet Team Canada! 🇨🇦

25 men have been selected to represent 🇨🇦 at the 2022 Olympic Winter Games.

ROSTER ➡️ https://t.co/d8OVCa3Ceh@TeamCanada | #Beijing2022 pic.twitter.com/pcIv42Qkf6