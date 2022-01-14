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    Стал известен состав сборной США на Олимпийские игры-2022

    Пекин-2022 Хоккей
    Пресс-служба IIHF опубликовала окончательный состав мужской сборной США по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

    Стал известен состав сборной США на Олимпийские игры-2022
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    Стал известен состав сборной США на Олимпийские игры-2022

    В окончательный список вошли пять представителей КХЛ: Энди Мили и Кенни Агостино (нижегородское «Торпедо»), Стивен Кэмпфер (казанский «Ак Барс»), Брайан О'Нилл («Йокерит») и Ник Шор («Сибирь»).

    Вратари: Дрю Коммессо (Университет Бостона, NCAA), Штраусс Манн («Шеллефтео АИК», Швеция), Пэт Нагл (Лихай-Уэлли, АХЛ);

    Защитники: Дрю Хеллесон (Бостонский колледж, NCAA), Брок Фэйбер (Университет Миннесоты, NCAA), Аарон Несс («Провиденс Брюинз», АХЛ), Стивен Кэмпфер («Ак Барс», КХЛ), Дэвид Варсофски («Ингольштадт», Германия), Ник Пербикс (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Джейк Сандерсон (Университет Северной Дакоты, NCAA), Брайан Купер («Оскарсхамн», Швеция);

    Нападающие: Ноа Кейтс (Университет Миннесоты Дулут, NCAA) Энди Мили, Кенни Агостино (оба — «Торпедо», КХЛ), Мэттью Кнайс, Бен Мейерс (оба — Университет Миннесоты, NCAA), Мэтти Бенирс (Университет Мичигана, NCAA), Брайан О'Нилл («Йокерит»), Натан Смит (Университет Миннесоты Стэйт, NCAA), Ник Абруззи, Шон Фаррелл (оба — Университет Гарварда, NCAA), Сэм Хентгес, (Государственный университет Сент-Клауда, NCAA), Брендан Бриссон (Университет Мичигана, NCAA), Ник Шор («Сибирь», КХЛ), Марк Маклафлин (Бостонский колледж, NCAA).

    Напомним, что хоккеисты из НХЛ не примут участия в Олимпиаде.

    Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Сборная США на групповом этапе сыграет с командами Канады, Германии и Китая.

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