Жамнов рассказал, планирует ли пригласить в свой штаб иностранного тренера

Главный тренер сборной России по хоккеюрассказал, что планирует регулярно консультироваться с главным тренером «Авангарда»

Ранее известный российский специалист Вячеслав Быков заявил, что Хартли может стать серьезным усилением тренерского штаба сборной на Олимпиаде в Пекине.

«Штаб сформирован, и обсуждать какие-то изменения будет некорректно. А по поводу Хартли — я с ним сам встречался, ездил к нему. У нас получился неплохой диалог. И я думаю, что еще буду с ним консультироваться не раз. Илья Ковальчук очень хорошо его знает. То есть мы с ним в контакте.

Ясно, что Хартли не будет с нами на лавке в Пекине . Он не будет официальным консультантом. Но Боб готов нам помочь ценными советами и открыт для нас 24 часа в сутки», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет России представил расширенный список хоккеистов для участия на Играх в Пекине. В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.