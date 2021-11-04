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    Жамнов рассказал, планирует ли пригласить в свой штаб иностранного тренера

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что планирует регулярно консультироваться с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли.

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    Ранее известный российский специалист Вячеслав Быков заявил, что Хартли может стать серьезным усилением тренерского штаба сборной на Олимпиаде в Пекине.

    «Штаб сформирован, и обсуждать какие-то изменения будет некорректно. А по поводу Хартли — я с ним сам встречался, ездил к нему. У нас получился неплохой диалог. И я думаю, что еще буду с ним консультироваться не раз. Илья Ковальчук очень хорошо его знает. То есть мы с ним в контакте.

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    • Ясно, что Хартли не будет с нами на лавке в Пекине. Он не будет официальным консультантом. Но Боб готов нам помочь ценными советами и открыт для нас 24 часа в сутки», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

    Олимпийский комитет России представил расширенный список хоккеистов для участия на Играх в Пекине. В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

    Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

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