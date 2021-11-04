Жамнов рассказал, планирует ли пригласить в свой штаб иностранного тренера

Ранее известный российский специалист Вячеслав Быков заявил, что Хартли может стать серьезным усилением тренерского штаба сборной на Олимпиаде в Пекине.
«Штаб сформирован, и обсуждать какие-то изменения будет некорректно. А по поводу Хартли — я с ним сам встречался, ездил к нему. У нас получился неплохой диалог. И я думаю, что еще буду с ним консультироваться не раз. Илья Ковальчук очень хорошо его знает. То есть мы с ним в контакте.
Ясно, что
Ранее стало известно, что Овечкин, Василевский и Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Олимпийский комитет России представил расширенный список хоккеистов для участия на Играх в Пекине. В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.
Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
Зима близко, и до Олимпийских игр в Пекине осталось чуть больше четырёх месяцев!— Хоккей России (@russiahockey) September 24, 2021
Изучайте расписание мужской и женской сборных, сохраняйте и готовьтесь болеть за наших 🏒🥅#россиявмоемсердце pic.twitter.com/ghIctk4Rdh