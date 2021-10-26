ОКР представил расширенный список хоккеистов для участия на ОИ-2022

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.
В расширенную мужскую сборную России по хоккею, например, вошли Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Александр Овечкин и другие.
Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.
Окончательную заявку на Олимпийские игры ОКР опубликует только в январе.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.