ОКР представил расширенный список хоккеистов для участия на ОИ-2022

Олимпийский комитет России на своем официальном сайте объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

В расширенную мужскую сборную России по хоккею, например, вошли Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Александр Овечкин и другие.

Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

Окончательную заявку на Олимпийские игры ОКР опубликует только в январе.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.