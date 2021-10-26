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    ОКР представил расширенный список хоккеистов для участия на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Олимпийский комитет России на своем официальном сайте объявил расширенный список кандидатов на попадание в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

    В расширенную мужскую сборную России по хоккею, например, вошли Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Александр Овечкин и другие.

    Подробно со списком всех спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

    Окончательную заявку на Олимпийские игры ОКР опубликует только в январе.

    Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария и Дания.

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