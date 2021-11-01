Быков призвал ФХР включить Хартли в штаб сборной России на ОИ-2022

Бывший главный тренер сборной Россиипризнался, что не видит ничего плохого в том, если в национальной команде будут работать иностранные специалисты.

По мнению Быкова, на предстоящей Олимпиаде в Пекине сборной мог бы помочь главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

«А чего стесняться? Живой пример перед глазами — Боб Хартли. Человек выигрывал Кубок Стэнли, добился успеха в Европе и у нас привел "Авангард" к чемпионству. Он ведь у себя в клубе готовит игроков, которые будут за сборную России выступать. Думаете, он бы не согласился поучаствовать в работе нашего штаба на зимних Играх? Хотя бы в роли консультанта? Для него это был бы тоже новый вызов.

Так надо это обсуждать на уровне ФХР и вообще в прессе. Я лично не вижу в этом ничего плохого. Можно вспомнить Хиддинка в сборной России по футболу. Он добился реального результата. А кроме того, дал новые идеи, возможность развиваться.

Тут многое от подхода зависит. Можно просто тренера нанять, выжать из него все, что полагается по контракту, распрощаться и забыть. А можно его методы изучать и в дальнейшем брать на вооружение. То есть надо самим быть более гибкими и умными. Не чудотворца из-за границы ждать, а человека, у которого есть шанс научиться реальным вещам.

Хартли ведь не привез же с собой четверых канадцев — он работает с нашими молодыми специалистами. Так почему бы не использовать его опыт и в сборной?», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Олимпийский комитет России представил расширенный список хоккеистов для участия на Играх в Пекине. В него включены 119 игроков, представляющих клубы Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.