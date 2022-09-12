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    «Голден Стэйт» рассматривал вариант с возвращением Дюранта

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз
    Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что клуб рассматривал возвращение своего бывшего форварда Кевина Дюранта.

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    «Было обсуждение внутри клуба. Мне позвонили и спросили, что я думаю по этому поводу. У меня не было никаких сомнений. Я знаю, кто такой Кей Ди, знаю его как человека, мы провели вместе три сезона. Он отличный чувак», — отметил Карри Rolling Stone.

    Кевин Дюрант выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016-го по 2019-й годы. В составе команды он дважды выиграл чемпионат НБА (2017, 2018) и два раза становился самым ценным игроком финала (2017, 2018).

    Несмотря на желание самого Дюранта покинуть «Бруклин Нетс», в котором он сейчас выступает, руководство клуба сделало заявление о том, что форвард останется в команде на будущий сезон.

    Напомним, в прошлом сезоне «Уорриорз» завоевали титул чемпиона НБА.

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