«Голден Стэйт» рассматривал вариант с возвращением Дюранта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз»рассказал, что клуб рассматривал возвращение своего бывшего форварда

«Было обсуждение внутри клуба. Мне позвонили и спросили, что я думаю по этому поводу. У меня не было никаких сомнений. Я знаю, кто такой Кей Ди, знаю его как человека, мы провели вместе три сезона. Он отличный чувак», — отметил Карри Rolling Stone.

Кевин Дюрант выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016-го по 2019-й годы. В составе команды он дважды выиграл чемпионат НБА (2017, 2018) и два раза становился самым ценным игроком финала (2017, 2018).

Несмотря на желание самого Дюранта покинуть «Бруклин Нетс», в котором он сейчас выступает, руководство клуба сделало заявление о том, что форвард останется в команде на будущий сезон.

Напомним, в прошлом сезоне «Уорриорз» завоевали титул чемпиона НБА.