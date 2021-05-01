Прифтис: УНИКС добился своей главной цели — завоевал путевку в Евролигу

Главный тренер БК УНИКСпрокомментировал поражение отв финальной серии Еврокубка.

После выездного проигрыша в 1-м матче (87:89) российский клуб уступил «Монако» в Казани — 83:86

«У меня странные ощущения. С одной стороны, я разочарован поражением и тем, что мы не завоевали титул на своей площадке.

Но с другой — хочется отметить путь, который мы проделали в этом розыгрыше Кубка Европы. Мы добились нашей главной цели — завоевали путевку в Евролигу.

И я хочу сказать браво всей своей команде. Не хочется недооценивать их заслуги и работу из-за этого поражения. Сезон был не совсем идеальным, но очень хорошим.

Из-за травмы у нас сегодня не играл Джордан Морган, а у Джона Холланда в начале матча появились проблемы с дыханием.

Надеюсь, с ним не случилось ничего серьезного. Жаль, что мы не подарили нашим болельщикам хотя бы одну победу. Играть при такой поддержке было очень приятно», — цитирует Прифтиса РИА Новости.