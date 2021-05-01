ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну ФернандешЛучший трансфер за 15 лет. Фернандеш помог «Юнайтед» разбить «Рому»
  • 00:36
    • «Лейпциг» вырвал победу у «Вердера» и вышел в финал Кубка Германии
  • 19:34
    • В НХЛ официально принят 32-й клуб
  • 18:37
    • СМИ: Роналду попросил агента найти ему новый клуб
  • 18:01
    • Квартальнов продолжит тренировать «Ак Барс»
    Все новости спорта

    Прифтис: УНИКС добился своей главной цели — завоевал путевку в Евролигу

    Баскетбол УНИКС Еврокубок
    Главный тренер БК УНИКС Димитрис Прифтис прокомментировал поражение от «Монако» в финальной серии Еврокубка.

    Димитрис Прифтис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Димитрис Прифтис

    После выездного проигрыша в 1-м матче (87:89) российский клуб уступил «Монако» в Казани — 83:86

    «У меня странные ощущения. С одной стороны, я разочарован поражением и тем, что мы не завоевали титул на своей площадке.

    Но с другой — хочется отметить путь, который мы проделали в этом розыгрыше Кубка Европы. Мы добились нашей главной цели — завоевали путевку в Евролигу.

    И я хочу сказать браво всей своей команде. Не хочется недооценивать их заслуги и работу из-за этого поражения. Сезон был не совсем идеальным, но очень хорошим.

    Из-за травмы у нас сегодня не играл Джордан Морган, а у Джона Холланда в начале матча появились проблемы с дыханием.

    Надеюсь, с ним не случилось ничего серьезного. Жаль, что мы не подарили нашим болельщикам хотя бы одну победу. Играть при такой поддержке было очень приятно», — цитирует Прифтиса РИА Новости.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли Гончаренко свое первое южное дерби?
  • «Краснодар» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • В Казани будет «сухо»?
  • «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ и «Ланс» сыграют результативней, чем в первом круге
  • ПСЖ — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кротоне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лилль — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •