Паскуаль: Остаться в топ-8 будет непросто, но мы постараемся играть хорошо до конца сезона

Главный тренер «Зенита»подвел итоги победного матча над французским(87:53) в рамках Евролиги.

«Мы счастливы, думаю, что команда провела очень хороший матч, действуя собрано как в защите, так и в нападении.

"Зенит" был очень эффективен в начале третьей партии, смог создать отрыв и хорошо обороняться, благодаря чему получил преимущество.

После этого мы контролировали ход матча. Могу только поздравить игроков, они заслужили эту победу, нужно продолжать в том же духе.

Не могу сказать точно, лучшая ли это игра "Зенита" в Евролиге. Мы уже проводили великолепные матчи и раньше.

Можно вспомнить, как "Зенит" сыграл дома с "Миланом" — это тоже был важный матч, который мы тоже провели очень хорошо, как и встречу с "Эфесом".

Именно благодаря этому у "Зенита" сейчас 18 побед и у нас по-прежнему есть еще два домашних матча и неплохая позиция. Посмотрим, как всё сложится.

Остаться в топ-8 будет непросто, но мы постараемся играть хорошо до конца сезона, а там будет видно», — сказал Паскуаль «Матч ТВ».

Для «Зенита» эта победа стала 18-й в Евролиге в нынешнем сезоне, петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице.

Отметим, что командам предстоит провести еще по два матча, а в плей-офф Евролиги выходят первые восемь команд.