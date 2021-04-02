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    Паскуаль: Остаться в топ-8 будет непросто, но мы постараемся играть хорошо до конца сезона

    Баскетбол Зенит Евролига
    Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги победного матча над французским АСВЕЛ (87:53) в рамках Евролиги.

    Хавьер Паскуаль
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    Хавьер Паскуаль

    «Мы счастливы, думаю, что команда провела очень хороший матч, действуя собрано как в защите, так и в нападении.

    "Зенит" был очень эффективен в начале третьей партии, смог создать отрыв и хорошо обороняться, благодаря чему получил преимущество.

    После этого мы контролировали ход матча. Могу только поздравить игроков, они заслужили эту победу, нужно продолжать в том же духе.

    Не могу сказать точно, лучшая ли это игра "Зенита" в Евролиге. Мы уже проводили великолепные матчи и раньше.

    Можно вспомнить, как "Зенит" сыграл дома с "Миланом" — это тоже был важный матч, который мы тоже провели очень хорошо, как и встречу с "Эфесом".

    Именно благодаря этому у "Зенита" сейчас 18 побед и у нас по-прежнему есть еще два домашних матча и неплохая позиция. Посмотрим, как всё сложится.

    Остаться в топ-8 будет непросто, но мы постараемся играть хорошо до конца сезона, а там будет видно», — сказал Паскуаль «Матч ТВ».

    Для «Зенита» эта победа стала 18-й в Евролиге в нынешнем сезоне, петербургский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице.

    Отметим, что командам предстоит провести еще по два матча, а в плей-офф Евролиги выходят первые восемь команд.

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