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    РФБ опровергла информацию о присвоении титула чемпиона «Химкам»

    Баскетбол Лига ВТБ Химки
    В Российской федерации баскетбола заявили о том, что информация по поводу чемпионского титула клуба «Химки» неверная. Ранее сообщалось, что клуб станет чемпионом досрочно по итогам текущей турнирной таблицы.

    Римас Куртинайтис
    Римас Куртинайтис

    «Размещенная 29 марта информация о том, что исполком РФБ своим решением присвоит звание чемпиона России БК "Химки", не соответствует действительности. Как вы знаете, права на проведение чемпионата России делегированы АНО "Единая баскетбольная лига", являющейся организатором чемпионата Единой лиги ВТБ. Именно лига определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России и подводит его итоги. Исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги утверждает. При этом к настоящему моменту в РФБ от лиги каких-либо документов по данному вопросу не поступало», — приводит сообщение Федерации канал сайт канала «Матч ТВ». 0

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