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    Дабл-дабл Эмбиида позволил «Филадельфии» победить «Милуоки»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс
    «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Джоэл Эмбиид
    Джоэл Эмбиид

    Встреча, которая прошла на арене «Уэллс-Фарго Центр», завершилась со счетом 121:109 (38:30, 31:18, 31:25, 21:36).

    Лучшим в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. Также дабл-дабл на счету Бена Симмонса — 15 очков и 14 передач.

    У «Бакс» 31 очко набрал Крис Миддлтон, Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

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    • В турнирной таблице Восточной конференции «Милуоки» занимает первое место (27 побед, 5 поражений), а «Филадельфия» — четвертое (23 победы, 10 поражений). 0

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