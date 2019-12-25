«Бостон» прервал неудачную серию выездов в Торонто

В Торонто завершился первый рождественский матч регулярного чемпионата НБА, в которомпринимал

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Встреча завершилась со счетом 118:102 (28:19, 27:28, 33:22, 30:33) в пользу гостей.

В составе победителей Джейлен Браун набрал 30 очков, Кемба Уокер – 22, а Энес Кантер оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

У проигравших самым результативным с 27 баллами стал Фред Ванвлит.

Для «кельтов» эта победа в Торонто стала первой с 2015 года.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает второе место (21 победа, 7 поражений), а «Торонто» — пятое (21 победа, 10 поражений). 0