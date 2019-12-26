«Голден Стэйт» прервал победную серию «Хьюстона», «Клипперс» обыграл «Лейкерс»

В матче регулярного чемпионата НБАна домашней площадке переигралсо счетом 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17).

Одним из главным героев встречи стал защитник «воинов» Дэмион Ли, в активе которого 22 очка и 15 подборов. Дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (20 очков, 11 подборов). 20 очков набрал Д'Анджело Расселл, 18 — у Гленн Робинсон.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Расселл Уэстбрук, который собрал коллекцию из 30 очков, 12 подборов и 5 передач. Дабл-даблами отметились Джеймс Харден (24 очка, 11 передач) и Клинт Капела (10 очков, 11 подборов).

Для «Голден Стэйт» эта победа стала третьей кряду, «Хьюстон» потерпел первое поражение в последних пяти матчах.

В другом поединке дня «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступил «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:111 (33:31, 30:20, 23:35, 20:25).

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 12 подборов.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Кайл Кузма, набравший 25 очков. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и сделав 10 передач.

«Лейкерс» потерпел четвертое поражение подряд. «Клипперс» в свою очередь одержал вторую победу за последние три игры. 0