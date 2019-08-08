Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии

Сборнаяпо баскетболу одержала победу над командойна международном турнире в Италии.

Встреча, которая прошла в Вероне, завершилась со счетом 69:54 (19:17, 13:10, 18:16, 19:11).

Лучшим в составе российской команды стал Андрей Воронцевич, набравший 16 очков. На счету Виталия Фридзона 14 баллов.

Этот матч стал третьим для российской команды в процессе подготовки к первенству мира. Ранее подопечные Сергея Базаревича разгромили соперников из Иордании и уступили сборной Ирана.

В пятницу, 9 августа, сборная России в 21:30 по московскому времени сыграет с командой Италии. 0