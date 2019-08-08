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    Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии

    Сборная России
    Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Венесуэлы на международном турнире в Италии.

    Андрей Воронцевич
    Андрей Воронцевич

    Встреча, которая прошла в Вероне, завершилась со счетом 69:54 (19:17, 13:10, 18:16, 19:11).

    Лучшим в составе российской команды стал Андрей Воронцевич, набравший 16 очков. На счету Виталия Фридзона 14 баллов.

    Этот матч стал третьим для российской команды в процессе подготовки к первенству мира. Ранее подопечные Сергея Базаревича разгромили соперников из Иордании и уступили сборной Ирана.

    В пятницу, 9 августа, сборная России в 21:30 по московскому времени сыграет с командой Италии. 0

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