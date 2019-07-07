Белякова завершила карьеру в баскетбольной сборной России

Капитан женской сборнойпо баскетболузавершила выступления за национальную команду.

Последним для нее стал матч против сборной Швеции (52:57) на чемпионате Европы. После этого поединка россиянки лишились шансов пробиться на Олимпиаду-2020.

«Это была моя последняя игра в составе сборной России. У нас подрастает очень талантливое поколение, так что, надеюсь, впереди у нашей сборной должны быть только успехи. Проигрыш по делу, мы играли не совсем в свой баскетбол, много чего не получалось. Сейчас на душе только разочарование», — цитируют Белякову «Известия».

33-летняя Евгения Белякова в составе сборной России стала чемпионкой Европы–2011 и заняла четвертое место на Олимпиаде-2012. В 2016 году она выиграла женскую НБА в составе «Лос-Анджелес Спаркс». 0