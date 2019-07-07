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    Белякова завершила карьеру в баскетбольной сборной России

    Женский баскетбол Женская сборная России
    Капитан женской сборной России по баскетболу Евгения Белякова завершила выступления за национальную команду.

    Евгения Белякова
    Евгения Белякова

    Последним для нее стал матч против сборной Швеции (52:57) на чемпионате Европы. После этого поединка россиянки лишились шансов пробиться на Олимпиаду-2020.

    «Это была моя последняя игра в составе сборной России. У нас подрастает очень талантливое поколение, так что, надеюсь, впереди у нашей сборной должны быть только успехи. Проигрыш по делу, мы играли не совсем в свой баскетбол, много чего не получалось. Сейчас на душе только разочарование», — цитируют Белякову «Известия».

    33-летняя Евгения Белякова в составе сборной России стала чемпионкой Европы–2011 и заняла четвертое место на Олимпиаде-2012. В 2016 году она выиграла женскую НБА в составе «Лос-Анджелес Спаркс». 0

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