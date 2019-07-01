ЦСКА покинул американский форвард

Нападающийпокинулв связи с окончанием контракта, о чем сообщила пресс-служба клуба.

Алекс Питерс ПБК ЦСКА 1000 Фрибет для всех Забрать!

Спасибо, Алек!

По истечении срока контракта нашу команду покидает форвард @petersalec.

Минувший сезон для Алека стал первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.#CSKAbasket pic.twitter.com/YmdP2ph4Jt — CSKA Moscow (@cskabasket) 1 июля 2019 г.

Отмечается, что сезон 2018/19 стал для 24-летнего Питерса первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.

В составе армейской команды американец стал победителем Евролиги.

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