ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софнян Ханни и АйртонДерби осталось за «Спартаком». «Красно-белым» помогло численное преимущество
  • 11:57
    • Игуаин официально покинул «Челси»
  • 11:46
    • Джанаев интересен двум клубам РПЛ
  • 10:56
    • «Рубин» представил новую эмблему клуба
  • 09:14
    • «Ювентус» объявил о трансфере Пеллегрини
  • 08:56
    • Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи»
    Все новости спорта

    ЦСКА покинул американский форвард

    ЦСКА Лига ВТБ Евролига
    Нападающий Алекс Питерс покинул ЦСКА в связи с окончанием контракта, о чем сообщила пресс-служба клуба.

    Алекс Питерс
    Алекс Питерс

    Отмечается, что сезон 2018/19 стал для 24-летнего Питерса первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.

    В составе армейской команды американец стал победителем Евролиги.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финал НБА: величие Леонарда, опытные ветераны и травмы «Голден Стэйт»
  • 16/06/2019 в 14:32
    •
  • Прогноз
  • Намибия — Кот-д'Ивуар
  • 1.75
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кот-д'Ивуар не упустит путевку в плей-офф
  • Намибия — Кот-д'Ивуар. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Отправит ли Марокко за борт Кубка Африки ЮАР?
  • ЮАР — Марокко. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Сенегал не должен испытать проблем с Кенией
  • Кения — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильностьАнонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 02:250
  • 23:40
    • Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
  • 11:29
    • ЦСКА покинул американский форвард
  • 11:13
    • «Атлетик» усилился вратарем «Барселоны»
    Чили заслуженно вышла в полуфинал Футбол Колумбия мучится от проклятия ЧилиРеакция прессы на матч Колумбия — Чили 29/06/2019 в 17:380
  • Экспресс дня

  • Смогут ли выйти в плей-офф Марокко и Кот-д'Ивуар?
  • 3.55
    •
  • 10:46
    • «Трабзонспор» подписал Оби Микела
  • 09:28
    • «Бруклин» подпишет Дюранта и Ирвинга
  • 08:26
    • Экс-наставник сборной Италии возглавил клуб из серии Б
    Лионель Месси Футбол Аргентинский коктейль. Неоднозначный на вкус, но с капелькой Месси«Бело-голубые» обыграли Венесуэлу и вышли в полуфинал Кубка Америки 29/06/2019 в 12:380
  • 22:48
    • Глушаков объяснил решение продолжить карьеру в «Ахмате»
  • 21:12
    • Сборная Мадагаскара выиграла группу на дебютном Кубке африканских наций
  • 21:03
    • «Спартак» победил ЦСКА на Кубке Матч Премьер
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить