ЦСКА покинул американский форвард

Алекс Питерс
ПБК ЦСКА
Спасибо, Алек!— CSKA Moscow (@cskabasket) 1 июля 2019 г.
По истечении срока контракта нашу команду покидает форвард @petersalec.
Минувший сезон для Алека стал первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.#CSKAbasket pic.twitter.com/YmdP2ph4Jt
Отмечается, что сезон 2018/19 стал для 24-летнего Питерса первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге.
В составе армейской команды американец стал победителем Евролиги.