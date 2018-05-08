«Филадельфия» выиграла у «Бостона», «Кливленд» вышел в финал конференции

Наибольший вклад в успех хозяев внесли Дарио Шарич, набравший 25 очков и Ти Джей Макконнел, в активе которого рекордные для него в плей-офф 19 баллов.
Дабл-даблы в составе хозяев на счету Джоэля Эмбиида (15 очков и 13 подборов) и Бена Симмонса (19 очков и 13 подборов).
В составе «Селтикс» 20 очков набрал форвард Джейсон Тейтум.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона», который следующую игру проведет на своей площадке.
Главным героем встречи стал Леброн Джеймс, набравший 29 очков. На счету Кевина Лава 23 очка.
В составе «Рэпторс» самым результативным стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший в свой актив 18 очков.
«Кливленд» выиграл серию 4-0 и вышел в финал конференции, где сыграет с победителем противостояния «Бостон» — «Филадельфия».