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    «Филадельфия» выиграла у «Бостона», «Кливленд» вышел в финал конференции

    НБА Филадельфия Сиксерс Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Торонто Рэпторс
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    Леброн Джеймс
    На фото:Леброн Джеймс
    В четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке обыграла «Бостон Селтикс» со счетом 103:92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27).

    Наибольший вклад в успех хозяев внесли Дарио Шарич, набравший 25 очков и Ти Джей Макконнел, в активе которого рекордные для него в плей-офф 19 баллов.

    Дабл-даблы в составе хозяев на счету Джоэля Эмбиида (15 очков и 13 подборов) и Бена Симмонса (19 очков и 13 подборов).

    В составе «Селтикс» 20 очков набрал форвард Джейсон Тейтум.

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона», который следующую игру проведет на своей площадке.

    «Филадельфия» — «Бостон»
    «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции у себя дома разобрался с «Торонто Рэпторс» — 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21).

    Главным героем встречи стал Леброн Джеймс, набравший 29 очков. На счету Кевина Лава 23 очка.

    В составе «Рэпторс» самым результативным стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший в свой актив 18 очков.

    «Кливленд» выиграл серию 4-0 и вышел в финал конференции, где сыграет с победителем противостояния «Бостон» — «Филадельфия».

    «Кливленд» — «Торонто»
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