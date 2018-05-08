«Филадельфия» выиграла у «Бостона», «Кливленд» вышел в финал конференции

В четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференциина домашней площадке обыграласо счетом 103:92 (21:22, 26:21, 29:22, 27:27).

Наибольший вклад в успех хозяев внесли Дарио Шарич, набравший 25 очков и Ти Джей Макконнел, в активе которого рекордные для него в плей-офф 19 баллов.

Дабл-даблы в составе хозяев на счету Джоэля Эмбиида (15 очков и 13 подборов) и Бена Симмонса (19 очков и 13 подборов).

В составе «Селтикс» 20 очков набрал форвард Джейсон Тейтум.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона», который следующую игру проведет на своей площадке.

«Филадельфия» — «Бостон»

в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции у себя дома разобрался с— 128:93 (30:26, 33:21, 37:25, 28:21).

Главным героем встречи стал Леброн Джеймс, набравший 29 очков. На счету Кевина Лава 23 очка.

В составе «Рэпторс» самым результативным стал литовский центровой Йонас Валанчюнас, записавший в свой актив 18 очков.

«Кливленд» выиграл серию 4-0 и вышел в финал конференции, где сыграет с победителем противостояния «Бостон» — «Филадельфия».