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    Симмонс и Йокич признаны лучшими игроками недели в НБА

    НБА Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс
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    Бен Симмонс
    На фото:Бен Симмонс
    Форвард «Филадельфии» Бен Симмонс и центровой «Денвера» Никола Йокич признаны лучшими игроками прошедшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается на официальном сайте ассоциации.

    Симмонс одержал вместе с «Сиксерс» четыре победы в четырех матчах, набирая в среднем по 18,5 очка при 70,2% реализации бросков с игры, а также делая по 10 подборов, 8,8 передачи и 2,5 перехвата. В двух встречах 21-летнему баскетболисту удавалось сделать дабл-дабл, а еще в одной он стал автором трипл-дабла.

    Йокич, признанный лучшим игроком недели во второй раз в сезоне, помог «Наггетс» одержать три победы в трех матчах, набирая в среднем по 23 очка, 10,3 подбора, 9 передач и 2,3 перехвата. В матче с «Клипперс» (134:115) серб оформил трипл-дабл.

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