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    «Локомотив-Кубань» одолел «Астану»

    Лига ВТБ Локомотив-Кубань Астана Парма Енисей
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Астаной» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Встреча, которая прошла в Краснодаре, завершилась со счетом 79:78 (19:12, 19:18, 24:18, 17:30).

    Самым результативным игроком встречи стал Джо Рагланд, который принес победителям 29 очков.

    У проигравших 26 очками отметился Джастин Картер.

    В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место (13 побед, 5 поражений), а «Астана» — 12-е (6 побед, 13 поражений).

    В другом матче «Парма» у себя дома разгромила «Енисей» — 96:73 (15:14, 26:15, 34:17, 21:27).

    В составе победителей трипл-дабл сделал Коди Миллер-Макинтайр – 17 очков, 11 передач, 11 подборов.

    «Парма» — седьмая в турнирной таблице (7 побед, 11 поражений), а «Енисей» — 13-й (3 победы, 14 поражений).

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