«Оклахома» победила «Сан-Антонио», «Майами» сильнее «Вашингтона»

взяла верх надв матче регулярного чемпионата НБА — 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26).

Самым результативным игроком и автором трипл-дабла в составе «Тандер» стал Расселл Уэстбрук, записавший себе в актив 21 очко, 12 подборов и 10 передач. Дабл-дабл оформил Пол Джордж, на счету которого 11 очков, 10 подборов и 5 передач.

У «Сперс» по 14 очков набрали Руди Гэй и Давис Бертанс.

«Оклахома-Сити» занимает пятое место в таблице Западной конференции (39 побед, 29 поражений), «Сан-Антонио» — на седьмой строке (37-29).

«Майами» без основного центрового Хассана Уайтсайда победил «Вашингтон» — 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26).

Джеймс Джонсон принес «Хит» 20 очков, Уэйн Эллингтон — 17, еще четыре игрока собрали по 13 очков — Джош Ричардсон, Тайлер Джонсон, Родни Макгрудер и Келли Олиник.

У «Уизардс» выделялись Джоди Микс (23) и Брэдли Бил (14).

«Майами» идет седьмым на «Востоке» (36-31), «Вашингтон» — пятый (38-29).

«Шарлотт» – «Финикс» — 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43)

«Даллас» – «Мемфис» — 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17)

Russell Westbrook (21 PTS, 12 REB, 10 AST) notched his 19th triple-double of the season to fuel the @okcthunder win at home! #ThunderUp pic.twitter.com/fI6iX6jw6R