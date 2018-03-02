«Химки» проиграли «Басконии» в Евролиге

Подмосковныев гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги проиграли испанской «Басконии» — 77:87.

Самым результативным в этой встрече стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 23 очка. На счету Энтони Гилла 21 очко, Тайлера Ханикатта — 11.

Самым результативным в составе победителей стал Родриго Бьёбуа, набравший 16 очков, дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов оформил Торнике Шенгелия.

В других матчах «Милан» обыграл «Эфес», а «Валенсия» победила «Бамберг.

В воскресенье, 4 марта, в 15:00 желто-синие сыграют в Нижнем Новгороде против местной баскетбольной команды в чемпионате Единой Лиги ВТБ.