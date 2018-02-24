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    «Лейкерс» сильнее «Далласа»

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс
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    Джулиус Рэндл
    На фото:Джулиус Рэндл
    Баскетболисты «Лейкерс» нанесли поражение «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:102 (32:17, 31:24, 32:35, 29:26).

    Героем встречи стал Джулиус Рэндл, в активе которого трипл-дабл из 18 очков, 13 подборов и 10 передач. Айзея Томас добавил в копилку 17 очков, Джош Харт — 12 очков и 10 подборов.

    У «Маверикс» выделялись Уэсли Мэттьюз и Харрисон Барнс (по 19), Дирк Новицки набросал 11 очков.

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    «Озерные» прервали свою трехматчевую серию поражений.

    В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают 11-е место (24 победы, 34 поражения), «Даллас» — 14-й (18-41).


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