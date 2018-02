«Лейкерс» сильнее «Далласа»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 124:102 (32:17, 31:24, 32:35, 29:26).

Героем встречи стал Джулиус Рэндл, в активе которого трипл-дабл из 18 очков, 13 подборов и 10 передач. Айзея Томас добавил в копилку 17 очков, Джош Харт — 12 очков и 10 подборов.

У «Маверикс» выделялись Уэсли Мэттьюз и Харрисон Барнс (по 19), Дирк Новицки набросал 11 очков.

«Кливленд» разгромил «Мемфис», «Бостон» обыграл «Денвер»

«Озерные» прервали свою трехматчевую серию поражений.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают 11-е место (24 победы, 34 поражения), «Даллас» — 14-й (18-41).

🎥 Behind a Julius Randle triple-double, the Lakers lead from start to finish as they defeat the Mavericks, 124-102 #LakersWin pic.twitter.com/W262XDoCT9